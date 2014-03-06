17:10 28 февраля 2018. Дарья Агиенко Бизнес, Южно-Сахалинск Бизнес-эксперт, друг президента «Сколково» Виктора Вексельберга, советник фонда инноваций и просто финский олигарх Пекка Вильякайнен объяснил сахалинским инноваторам, как искать деньги для своих проектов. Мастер-класс именитого финна, который инвестирует в небольшие компании, прошел Читать далее
РФ предлагает украинской державе поставлять электричество в обмен на отмену всевозможных ограничений электроснабжения крымского полуострова. Про это рассказал министр по энергетике полуострова С. Егоров. Эти данные сообщило информагентство «Интерфакс». Читать далее
29 августа на ForUm’е состоялась онлайн-конференция с министром экологии и природных ресурсов Украины Олегом Проскуряковым. В ходе общения с нашими читателями он рассказал о том, какую пользу может принести добыча сланцевого газа, о разработанной программе по Читать далее