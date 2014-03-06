Европа, напуганная перспективой остаться без энергоносителей, добивается от Вашингтона начала поставок нефти и газа в страны Евросоюза. Европа, напуганная перспективой остаться без энергоносителей, добивается от Вашингтона начала поставок нефти и газа в страны Евросоюза в рамках