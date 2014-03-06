Вы здесь: Главная / Новости с пометкой "энергетика"

Все из: энергетика

В Минэнерго Украины рассказали о газовой ситуации в стране

В Минэнерго Украины рассказали о газовой ситуации в стране

Нет комментариев

В Минэнерго Украины рассказали о газовой ситуации в стране  Московский Комсомолец Full coverage Источник


Читать далее
КГГА: Киев тратит на обогрев в 5-6 раз больше тепловой энергии, чем города ЕС

КГГА: Киев тратит на обогрев в 5-6 раз больше тепловой энергии, чем города ЕС

Нет комментариев

Киев, по подсчетам проведенного энергетического аудита, тратит на обогрев 1 квадратного метра в 5-6 раз больше тепловой энергии, чем любой другой европейский город. Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Игорь Никонов,


Читать далее
Европа добивается от США начала экспорта нефти и газа в ЕС

Европа добивается от США начала экспорта нефти и газа в ЕС

Нет комментариев

Европа, напуганная перспективой остаться без энергоносителей, добивается от Вашингтона начала поставок нефти и газа в страны Евросоюза. Европа, напуганная перспективой остаться без энергоносителей, добивается от Вашингтона начала поставок нефти и газа в страны Евросоюза в рамках


Читать далее
Теневая приватизация энергетики

Теневая приватизация энергетики

Нет комментариев

Пока в Верховной Раде пытаются остановить бесконтрольную приватизацию энергетики в пользу олигархов, заместитель министра энергетики Вадим Улида обнародовал информацию о возобновлении процесса. По его данным, Минэнергоугля согласовало с Фондом госимущества перечень из шести энергоснабжающих предприятий, контрольные


Читать далее
О развитии «зеленой» энергетики в России

О развитии «зеленой» энергетики в России

Нет комментариев

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу российского энергетического ведомства Александра Новака, на развитие «зеленой» энергетики из возобновляемых источников могут потребоваться инвестиции в размере более 550 миллиардов рублей. Министерство намеревается нарастить мощности возобновляемых энергетических источников с


Читать далее
Кабмин сегодня рассмотрит изменения к плану обязательств по договору Энергетического сообщества

Кабмин сегодня рассмотрит изменения к плану обязательств по договору Энергетического сообщества

Нет комментариев

Кабинет министров Украины сегодня, 23 октября 2013 г., на своем заседании рассмотрит вопрос о внесении изменений в план выполнения обязательств в рамках договора об учреждении Энергетического сообщества. Об этом говорится в повестке дня заседания правительства. Также правительство


Читать далее
Солнечная энергетика: кризис в Европе и надежда на новые рынки

Солнечная энергетика: кризис в Европе и надежда на новые рынки

Нет комментариев

Солнечная энергетика переживает одновременно и кризис — в странах Евросоюза, и бум — в Азии. На ярмарке Intersolar в Мюнхене представители отрасли обсуждают ее перспективы. В Мюнхене до 21 июня будет проходить самая крупная в мире


Читать далее
Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top