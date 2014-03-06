В Минэнерго Украины рассказали о газовой ситуации в стране Московский Комсомолец Full coverage Источник
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В Минэнерго Украины рассказали о газовой ситуации в стране Московский Комсомолец Full coverage Источник
Киев, по подсчетам проведенного энергетического аудита, тратит на обогрев 1 квадратного метра в 5-6 раз больше тепловой энергии, чем любой другой европейский город. Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Игорь Никонов,
Европа, напуганная перспективой остаться без энергоносителей, добивается от Вашингтона начала поставок нефти и газа в страны Евросоюза. Европа, напуганная перспективой остаться без энергоносителей, добивается от Вашингтона начала поставок нефти и газа в страны Евросоюза в рамках
Пока в Верховной Раде пытаются остановить бесконтрольную приватизацию энергетики в пользу олигархов, заместитель министра энергетики Вадим Улида обнародовал информацию о возобновлении процесса. По его данным, Минэнергоугля согласовало с Фондом госимущества перечень из шести энергоснабжающих предприятий, контрольные
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу российского энергетического ведомства Александра Новака, на развитие «зеленой» энергетики из возобновляемых источников могут потребоваться инвестиции в размере более 550 миллиардов рублей. Министерство намеревается нарастить мощности возобновляемых энергетических источников с
Кабинет министров Украины сегодня, 23 октября 2013 г., на своем заседании рассмотрит вопрос о внесении изменений в план выполнения обязательств в рамках договора об учреждении Энергетического сообщества. Об этом говорится в повестке дня заседания правительства. Также правительство
Солнечная энергетика переживает одновременно и кризис — в странах Евросоюза, и бум — в Азии. На ярмарке Intersolar в Мюнхене представители отрасли обсуждают ее перспективы. В Мюнхене до 21 июня будет проходить самая крупная в мире