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Все из: Экономика

Порошенко: ЕБРР выделил Украине миллиарды на солнечные электростанции

Порошенко: ЕБРР выделил Украине миллиарды на солнечные электростанции

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Сегодня в 19:17, просмотров: 877 Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Европейский банк реконструкции и развития выделил Киеву 25,9 млн евро на строительство трех солнечных электростанций. По его словам, проект должен быть реализован в Винницкой области.


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«Нафтогаз» обвинил жителей Украины в чрезмерном потреблении газа

«Нафтогаз» обвинил жителей Украины в чрезмерном потреблении газа

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Сегодня в 07:49, просмотров: 2031 Предыдущие руководители Украины, предпочитавшие закупать газ лишь у России, а также потреблявшее слишком много топлива население страны, виноваты в бедственном положении «Нафтогаза». Такое заявление сделал глава компании Андрей Коболев заявил на


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Ставицкий: В период с 2005 года по сегодняшний день из украинской экономики было извлечено около $105 млрд

Ставицкий: В период с 2005 года по сегодняшний день из украинской экономики было извлечено около $105 млрд

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Размещено: 07.03.2018 В период с 2005 года на сегодняшний момент из украинской экономики было извлечено в районе $105 млрд, которые ушли в экономику РФ и стран-поставщиков Европы. Об этом в эксклюзивном комментарии для телеканала NEWSONE заявил


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Украина вернется к довоенному росту экономики: в Кабмине назвали сроки

Украина вернется к довоенному росту экономики: в Кабмине назвали сроки

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Вчера, 16:09 Просмотров: … Результат экономических реформ проявится не сразу, заверил Титарчук Фото: архив «Сегодня» Нынешний темп роста экономики Украины недостаточно высокий для опережающего развития. Страна может достигнуть довоенного уровня ВВП к 2020–2021 годам. Об этом


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«Нафтогаз Украины» получил официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов

«Нафтогаз Украины» получил официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов

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Сегодня в 03:06, просмотров: 3058 Украинский «Нафтогаз» получил от «Газпрома» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транспортировку газа. pic.twitter.com/DeT8YupMz2 — ПАО «Газпром» (@Gazprom) 5 марта 2018 г. По словам коммерческого директора «Нафтогаза»


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Эксперт прогнозирует развал экономики Украины после прекращения транзита газа

Эксперт прогнозирует развал экономики Украины после прекращения транзита газа

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Москва, 5 марта. Отказ от российского газа может привести к развалу экономики Украины, считает доцент кафедры международной коммерции ВШКУ РАНХиГС Иван Капитонов. По его словам, «Газпром» занял четкую позицию и разрывает все контракты с «Нафтогазом», что


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Порошенко обвинил Россию в «газовом шантаже» Украины и Европы

Порошенко обвинил Россию в «газовом шантаже» Украины и Европы

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Сегодня в 17:44, просмотров: 360 Глава Незалежной Пётр Порошенко на переговорах с руководителем военного ведомства Швеции Петером Хультквистом в понедельник, 5 марта, заявил, что официальный Киев рассчитывает на то, что северные страны Европы не позволят России


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