Аваков считает, что эти задержания — только начало Организаторов драки на митинге за единство Украины в Донецке, во время которой погибли как минимум два человека, задержали. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков. «Ночью выявлены и задержаны первые четверо из