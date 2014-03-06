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Все из: драка

В Полтавском горсовете чиновники подрались с активистами

В Полтавском горсовете чиновники подрались с активистами

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Перед заседанием Полтавского горисполкома, которое должно было начаться в 10:00, подрались активисты и начальник управления по вопросам обращений граждан Игорь Верига После переноса заседания возникла вторая драка — между Веригой и активистом Александром Масюком, передает «ДС»


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В Киеве произошла драка со стрельбой между «сотней Майдана» и «участниками АТО»

В Киеве произошла драка со стрельбой между «сотней Майдана» и «участниками АТО»

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Во вторник вечером в Киеве на территории одного из предприятий произошла драка со стрельбой между двумя группами, одна из которых называла себя «сотней Майдана», а другая — участниками АТО. Об этом сообщил советник главы МВД Антон


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В Раде Ляшко получил кулаком по лицу (видео)

В Раде Ляшко получил кулаком по лицу (видео)

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Лидер «Радикальной партии» хочет привлечь милицию для разбирательства Внефракционный народный депутат Александр Шевченко в кулуарах Верховной Рады ударил лидера «Радикальной партии», внефракционного нардепа Олега Ляшко. Все началаось с того, что Ляшко обвинил Шевченко в том, что тот ни разу


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Итог побоища в Одессе: 37 погибших, объявлен трехдневный траур

Итог побоища в Одессе: 37 погибших, объявлен трехдневный траур

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МВД Украины подвело итог столкновениям в Одессе, в ходе которых сгорел Дом профсоюзов на площади Куликово поле, где находился палаточный лагерь сепаратистов. В пожаре и уличных конфликтах погибли 37 человек, около 200 получили ранения, среди них и


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В Харькове неизвестные атакуют офис «Просвиты»

В Харькове неизвестные атакуют офис «Просвиты»

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В Харькове неизвестные атакуют офис Всеукраинского общества «Просвита» имени Тараса Шевченко» Как сообщает корреспондент «Харьков. Комментарии», около офиса «Просвиты» находятся молодые люди спортивного телосложения. Слышны взрывы и звуки, похожие на выстрелы. Прохожих к месту происшествия не пускают,


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Кровавая драка в Донецке: первых зачинщиков уже задержали

Кровавая драка в Донецке: первых зачинщиков уже задержали

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Аваков считает, что эти задержания — только начало Организаторов драки на митинге за единство Украины  в Донецке, во время которой погибли как минимум два человека, задержали. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков. «Ночью выявлены и задержаны первые четверо из


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На окраине Харькова «Беркут» разнимал массовую драку студентов

На окраине Харькова «Беркут» разнимал массовую драку студентов

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На окраине Харькова 18 ноября начиналась массовая драка студентов. В инцидент вовремя вмешались сотрудники милиции, и побоище удалось предотвратить. Об этом 19 ноября сообщили в ГУ МВД Украины в Харьковской области. Вчера в 22.30 в милицию


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