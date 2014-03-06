Перед заседанием Полтавского горисполкома, которое должно было начаться в 10:00, подрались активисты и начальник управления по вопросам обращений граждан Игорь Верига После переноса заседания возникла вторая драка — между Веригой и активистом Александром Масюком, передает «ДС» Читать далее
Во вторник вечером в Киеве на территории одного из предприятий произошла драка со стрельбой между двумя группами, одна из которых называла себя «сотней Майдана», а другая — участниками АТО. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Читать далее
Лидер «Радикальной партии» хочет привлечь милицию для разбирательства Внефракционный народный депутат Александр Шевченко в кулуарах Верховной Рады ударил лидера «Радикальной партии», внефракционного нардепа Олега Ляшко. Все началаось с того, что Ляшко обвинил Шевченко в том, что тот ни разу Читать далее
МВД Украины подвело итог столкновениям в Одессе, в ходе которых сгорел Дом профсоюзов на площади Куликово поле, где находился палаточный лагерь сепаратистов. В пожаре и уличных конфликтах погибли 37 человек, около 200 получили ранения, среди них и Читать далее
В Харькове неизвестные атакуют офис Всеукраинского общества «Просвита» имени Тараса Шевченко» Как сообщает корреспондент «Харьков. Комментарии», около офиса «Просвиты» находятся молодые люди спортивного телосложения. Слышны взрывы и звуки, похожие на выстрелы. Прохожих к месту происшествия не пускают, Читать далее
Аваков считает, что эти задержания — только начало Организаторов драки на митинге за единство Украины в Донецке, во время которой погибли как минимум два человека, задержали. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков. «Ночью выявлены и задержаны первые четверо из Читать далее
На окраине Харькова 18 ноября начиналась массовая драка студентов. В инцидент вовремя вмешались сотрудники милиции, и побоище удалось предотвратить. Об этом 19 ноября сообщили в ГУ МВД Украины в Харьковской области. Вчера в 22.30 в милицию Читать далее