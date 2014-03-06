Вы здесь: Главная / Новости с пометкой "дороги"

Все из: дороги

В Украине будет подписан первый договор о строительстве дорог на основе концессии, — Новак

В Украине будет подписан первый договор о строительстве дорог на основе концессии, — Новак

Нет комментариев

Верховная Рада Украины достойна благодарности за то, что 233 голосами приняла за основу и в целом инфраструктурный законопроект о строительстве дорог по принципу концессии. Об этом в своем Facebook написал руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины


Читать далее
Семенченко покинул госпиталь, чтобы координировать отходящие из Иловайска группы — Аваков

Семенченко покинул госпиталь, чтобы координировать отходящие из Иловайска группы — Аваков

Нет комментариев

Первые бойцы уже вышли из окружения Командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко, который ранее был серьйозно ранен и последние недели находился в госпитале, покинул палату, узнав о том, что вышли первые бойцы из окружения под Иловайском. Об


Читать далее
Проект самой дорогой дороги Франции

Проект самой дорогой дороги Франции

Нет комментариев

Власти Франции дадут 1,66 млрд евро на возведение магистрали на острове Реюньон, который находится в Индийском океане. Данный проект уже назвали «самой дорогой французской дорогой», несмотря на то, что его протяженность равна всего двенадцати километрам. Как


Читать далее
Предложено инвестировать в Крым

Предложено инвестировать в Крым

Нет комментариев

Российское Минэкономики предложило бизнесменам из России рассмотреть возможность принятия участия в выгодных инвестиционных проектах в АР Крым. Это обращение министерства, 27.02.2014-го пишет издание «Коммерсантъ», в Торгово-промышленную палату Федерации пришло несколько дней назад. По информации источников газеты,


Читать далее
На развязке возле моста Патона провалился асфальт

На развязке возле моста Патона провалился асфальт

Нет комментариев

Сегодня, 7 августа, на бульваре Дружбы народов в Киеве прямо на проезжей части образовалась крупная яма. Об этом сообщают очевидцы. Глубокий провал в асфальте, шириной ориентировочно в два метра, появился посреди дороги на пересечении бульвара Дружбы


Читать далее
«Укравтодор» за 2 миллиона рассмотрит ямы на дорогах

«Укравтодор» за 2 миллиона рассмотрит ямы на дорогах

Нет комментариев

Госагентство автодорог заключило ряд соглашений на исследовательские работы на общую сумму 9,3 миллиона гривен. Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок», пишут «Наші гроші». Больше всего средств выделено госпредприятию «Дорцентр» на мониторинг технологий дорожных и мостовых работ


Читать далее
В июле начнется ремонт трассы Киев-Одесса

В июле начнется ремонт трассы Киев-Одесса

Нет комментариев

Капитальный ремонт одной из основных украинских магистралей – Киев-Одесса – начнется уже в июле текущего года. Об этом заявил глава «Укравтодора» Евгений Прусенко, сообщает пресс-служба Госагентства автомобильных дорог. «Критические замечание автомобилистов на счет этой дороги касаются,


Читать далее
Стр 1 из 2 12
Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top