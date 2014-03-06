Верховная Рада Украины достойна благодарности за то, что 233 голосами приняла за основу и в целом инфраструктурный законопроект о строительстве дорог по принципу концессии. Об этом в своем Facebook написал руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Читать далее
Первые бойцы уже вышли из окружения Командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко, который ранее был серьйозно ранен и последние недели находился в госпитале, покинул палату, узнав о том, что вышли первые бойцы из окружения под Иловайском. Об Читать далее
Власти Франции дадут 1,66 млрд евро на возведение магистрали на острове Реюньон, который находится в Индийском океане. Данный проект уже назвали «самой дорогой французской дорогой», несмотря на то, что его протяженность равна всего двенадцати километрам. Как Читать далее
Российское Минэкономики предложило бизнесменам из России рассмотреть возможность принятия участия в выгодных инвестиционных проектах в АР Крым. Это обращение министерства, 27.02.2014-го пишет издание «Коммерсантъ», в Торгово-промышленную палату Федерации пришло несколько дней назад. По информации источников газеты, Читать далее
Сегодня, 7 августа, на бульваре Дружбы народов в Киеве прямо на проезжей части образовалась крупная яма. Об этом сообщают очевидцы. Глубокий провал в асфальте, шириной ориентировочно в два метра, появился посреди дороги на пересечении бульвара Дружбы Читать далее
Госагентство автодорог заключило ряд соглашений на исследовательские работы на общую сумму 9,3 миллиона гривен. Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок», пишут «Наші гроші». Больше всего средств выделено госпредприятию «Дорцентр» на мониторинг технологий дорожных и мостовых работ Читать далее
Капитальный ремонт одной из основных украинских магистралей – Киев-Одесса – начнется уже в июле текущего года. Об этом заявил глава «Укравтодора» Евгений Прусенко, сообщает пресс-служба Госагентства автомобильных дорог. «Критические замечание автомобилистов на счет этой дороги касаются, Читать далее