Допрос главы СБУ в Генпрокуратуре состоится сегодня Глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил 14 июня, что намерен исправно являться на допросы в Генеральную прокуратуру и не боится потерять работу. Об этом он сказал в прямом