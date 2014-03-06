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Допрос Порошенко по делу Януковича. Главное

Допрос Порошенко по делу Януковича. Главное

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Сегодня в Оболонском районном суде Киева допросят по видеосвязи президента Украины Петра Порошенко Допрос будет проведен в рамках дела о государственной измене беглого экс-президента Виктора Януковича, информирует «ДС». 11:57 В зал заседаний Оболонского райсуда, где должен


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Порошенко допросят по делу о госизмене Януковича 21 февраля

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В Оболонском районном суде Киева на процессе по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича будет допрошен действующий глава государства Петр Порошенко Об этом сообщил прокурор, который ведет это дело, Руслан Кравченко, передает «ДС» со ссылкой


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Наливайченко заявил о готовности к возможной отставке

Наливайченко заявил о готовности к возможной отставке

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Допрос главы СБУ в Генпрокуратуре состоится сегодня Глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил 14 июня, что намерен исправно являться на допросы в Генеральную прокуратуру и не боится потерять работу. Об этом он сказал в прямом


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