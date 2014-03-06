На большой пресс-конференции президент Украины Петр Порошенко заявил о поставках из США, причем в самое ближайшее время, широкой номенклатуры оружия, в том числе и антиснайперских комплексов И хотя в глазах обывателя, главное, что могут поставить США Читать далее
Из открытых источников Европейская комиссия объявила о предоставлении 24 млн евро гуманитарной помощи для удовлетворения потребностей пострадавших от конфликта людей на востоке Украины. Соответствующее решение приняла комиссия в среду, 28 февраля. «Четыре года конфликта наложили огромную Читать далее
Буквально на днях в информационное пространство с подачи издания National Post попала новость о том, что компания Colt Canada объявила о планах по заключению контракта с Министерством обороны Украины на поставку 100 тысяч штурмовых винтовок Понятно, Читать далее
Президент Петр Порошенко в четвертую годовщину событий на Майдане провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Большая часть разговора была посвящена ситуации на Донбассе, сообщили «ДС» в пресс-службе главы государства. Стороны обсудили состояние реализации Минских Читать далее
Компромисс по вопросу размещения миротворцев на Донбассе можно только в рамках диалога с боевиками «ЛДНР» Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует «ДС» со ссылкой на РИА Новости. «Компромисс может быть достигнут исключительно в Читать далее
Борьба с беспилотными летательными аппаратами противника, особенно небольшими по размеру, стала огромной проблемой для наших военных на передовой Пока на фронте отрабатываются разные способы противодействия беспилотникам. Так, например, на Мариупольском направлении с самой лучшей стороны себя Читать далее
Замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что периоды перемирия в Донбассе стороны используют для того, чтобы продвинуться вперед Об этом Хуг сказал в интервью Голосу Америки, сообщает «ДС». По его мнению, пока нет признаков перелома в Читать далее