КИЕВ. Вчера, 10:02. Вести-UA || Новости Украины | Новини України Как полагают эксперты, весь третий месяц 2018 года курс гривны к доллару будет постепенно укрепляться. Такая благоприятная тенденция должна продолжаться еще три-четыре месяца, вплоть до лета, Читать далее
Гривна укрепляется к доллару, и такая тенденция может продлиться как минимум до лета. Но есть ряд рисков, которые могут привести к снижению курса национальной валюты. «Апостроф» выяснил, каким будет курс доллара в ближайшие месяцы, а также Читать далее
Сегодня, 10:01 Просмотров: … Стоимость американской валюты будет зависеть от ряда факторов Фото: Pixabay Курс доллара в Украине к лету может опуститься до 25,5-25,8 грн/долл., но заметно вырасти к концу 2018 года. Такой прогноз озвучили финансовые аналитики, Читать далее
Иена дорожает в среду относительно доллара США и евро на фоне повышения спроса на валюты «тихой гавани» в связи с сообщением об отставке экономического советника Белого дома Гэри Кона. Пара доллар/иена торгуется на уровне 105,63 иены Читать далее
Сегодня, 08:22 Просмотров: … С начала марта американская валюта «похудела» уже на 60 копеек Фото: Getty На сегодня, 7 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 26,34 грн;1 евро – 32,7 Читать далее
Фото: Пресс-центр НБУ Здание Национального банка Украины Курс доллара на межбанке подешевел и в продаже, и в покупке. НБУ не проводил валютный аукцион. А торговый оборот на межбанке составил почти $400 млн.
Национальный банк Украины Читать далее
Сегодня, 13:30 Просмотров: … Гривня заметно укрепилась к доллару, а НБУ продолжил ужесточать свою политику Автор фото: Сергей Николаев, «Сегодня» На прошлой неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,1 – Читать далее