Киев, 7 марта. Государственная фискальная служба Украины насчитала 742 миллионера в стране. По состоянию на март, именно столько украинцев зарегистрировали доходы, превышающие миллион гривен за 2017 год. По данным ведомства, это в два раза больше, Читать далее
Завершился первый этап подачи электронных деклараций 2015 года для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение. 30 октября в 24:00 завершился первый этап подачи электронных деклараций 2015 года для субъектов декларирования, которые занимают ответственное Читать далее
Правительственные изменения в Налоговый кодекс приняты с учетом предложений профильного налогового Комитета — исключить из проекта спецсчета НДС и «30% налог» на большие расходы. Верховная Рада Украины приняла за основу налоговую реформу Кабмина. За правительственный проект Читать далее