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Все из: доходы

Более 700 миллионеров насчитали на Украине

Более 700 миллионеров насчитали на Украине

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Киев, 7 марта. Государственная фискальная служба Украины насчитала 742 миллионера в стране. По состоянию на март, именно столько украинцев зарегистрировали доходы, превышающие миллион гривен за 2017 год.   По данным ведомства, это в два раза больше,


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Завершился первый этап подачи электронной декларации 2015 года

Завершился первый этап подачи электронной декларации 2015 года

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Завершился первый этап подачи электронных деклараций 2015 года для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение. 30 октября в 24:00 завершился первый этап подачи электронных деклараций 2015 года для субъектов декларирования, которые занимают ответственное


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Налоговая реформа Кабмина принята за основу в Раде

Налоговая реформа Кабмина принята за основу в Раде

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Правительственные изменения в Налоговый кодекс приняты с учетом предложений профильного налогового Комитета — исключить из проекта спецсчета НДС и «30% налог» на большие расходы. Верховная Рада Украины приняла за основу налоговую реформу Кабмина. За правительственный проект


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