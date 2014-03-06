Украина заняла 7 место в рейтинге «несчастных стран», который высчитывается на основании показателей инфляции и безработицы. Индекс рассчитывается агентством Bloomberg на основе прогнозов экономистов по инфляции и безработице для 66 стран — передаёт «Экономическая правда». Показатели Украины в рейтинге Читать далее
Рост экономики Украины под конец 2017 года показал меньшие темпы, чем за аналогичный период 2016 года. Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в четвертом квартале 2017 года составил 0,4% по сравнению с третьим кварталом 2017 Читать далее
Рынок недвижимости Днепропетровска, как и большинства других городов Украины, может развиваться по двум сценариям в следующем году. Анна Гребнева, эксперт в сфере недвижимости, сообщила следующее: «Есть два варианта развития событий в случае дальнейшего падения национальной валюты. Читать далее
Переговоры по задержанным на Украине российским журналистам пройдут днем в Днепропетровске, заявили в российском посольстве. Об этом сообщает РИА Новости. По имеющимся данным, дипломатам из РФ предстоит встретиться с руководством Днепропетровской обладминистрации. «Разговор сейчас идет о том, Читать далее
В пятницу, 11 апреля, премьер-министр Украины Арсений Яценюк посетит города Донецк и Днепропетровск. Яценюк проведет совещания с председателями областных государственных администраций, городскими главами, руководителями силовых структур, представителями промышленности Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей, для Читать далее
Водителя грузовика остановили за неправильный поворот, а в итоге на трассу пришлось вызывать «скорую». В Днепропетровске во время общения с инспекторами ГАИ умер 40-летний шофер, сообщает пресс-служба облГАИ. Случай произошел рано утром 6 ноября на улице Павлова. Читать далее
Дети самостоятельно изготовили взрывной пакет В Бабушкинском районе Днепропетровска возле одного из супермаркетов прогремел взрыв. ЧП произошло вчера, 29 октября, в 18.00. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Днепропетровской области, два парня 14 и 16 Читать далее