Переговоры по задержанным на Украине российским журналистам пройдут днем в Днепропетровске, заявили в российском посольстве. Об этом сообщает РИА Новости. По имеющимся данным, дипломатам из РФ предстоит встретиться с руководством Днепропетровской обладминистрации. «Разговор сейчас идет о том,