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Все из: Дмитрий Песков

Кремль пустит миротворцев на Донбасс лишь с разрешения террористов

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Компромисс по вопросу размещения миротворцев на Донбассе можно только в рамках диалога с боевиками «ЛДНР» Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует «ДС» со ссылкой на РИА Новости. «Компромисс может быть достигнут исключительно в


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Песков: НАТО заставляет Россию нервничать

Песков: НАТО заставляет Россию нервничать

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в интервью корреспонденту Би-би-си Джону Симпсону, возможен ли украинский сценарий в Латвии и почему Россия опасается НАТО. Дмитрий Песков: Мы не хотим новой холодной войны. Никогда не хотели и сейчас


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Песков о встрече Путина и Порошенко

Песков о встрече Путина и Порошенко

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание выигравшего выборы на Украине Петра Порошенко встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, говорить о встрече двух глав стран пока рано. «Президент еще накануне (голосования) озвучил свою


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Песков считает очевидным вмешательство извне в события на Украине

Песков считает очевидным вмешательство извне в события на Украине

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Дмитрий Песков считает очевидным вмешательство иностранных государств в события, происходящие на Украине. Об этом пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал в интервью «Комсомольской правде». «Мы сожалеем и негодуем, когда очевидно становится вмешательство извне в те внутренние процессы,


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