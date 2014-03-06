Компромисс по вопросу размещения миротворцев на Донбассе можно только в рамках диалога с боевиками «ЛДНР» Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует «ДС» со ссылкой на РИА Новости. «Компромисс может быть достигнут исключительно в Читать далее
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в интервью корреспонденту Би-би-си Джону Симпсону, возможен ли украинский сценарий в Латвии и почему Россия опасается НАТО. Дмитрий Песков: Мы не хотим новой холодной войны. Никогда не хотели и сейчас Читать далее
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание выигравшего выборы на Украине Петра Порошенко встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, говорить о встрече двух глав стран пока рано. «Президент еще накануне (голосования) озвучил свою Читать далее
Дмитрий Песков считает очевидным вмешательство иностранных государств в события, происходящие на Украине. Об этом пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал в интервью «Комсомольской правде». «Мы сожалеем и негодуем, когда очевидно становится вмешательство извне в те внутренние процессы, Читать далее