Сегодня, 05:46 Просмотров: … Специалисты обозначили два основных фактора В Украине цены на нефтепродукты – бензин, дизтопливо – зависят от их стоимости в Беларуси, России и Литве. Более половины экспорта топлива приходится на эти три страны. Читать далее
За месяц АЗС снизили цены на топливо в среднем на гривню. Заправить полный бак на 48 литров в марте дешевле на 50 гривен по сравнению с началом февраля. В первый месяц весны есть потенциал для дальнейшего Читать далее
С мая 2014 года в Украине резко снизился спрос на бензин и дизтопливо. Об этом сообщил глава «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн в интервью корреспонденту . «Это уже происходит. Начиная с мая, месячные объемы продаж ниже Читать далее
Министерство инфраструктуры Украины в очередной раз подчеркивает, что вопрос повышения указанных сборов сегодня даже не инициируется. Министерство инфраструктуры Украины опровергло информацию некоторых СМИ о возможном повышении акцизного сбора на бензин и дизельное топливо. «В средствах массовой информации периодически Читать далее
Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) внесло изменения в приказ Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политике, согласно которым срок действия ДСТУ 3868-99 «Топливо дизельное. Технические условия» продлено на три месяца. Об этом Читать далее