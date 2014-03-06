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Все из: дизтопливо

От чего зависят цены на бензин в Украине: эксперты дали подробный ответ

От чего зависят цены на бензин в Украине: эксперты дали подробный ответ

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Сегодня, 05:46 Просмотров: … Специалисты обозначили два основных фактора В Украине цены на нефтепродукты – бензин, дизтопливо – зависят от их стоимости в Беларуси, России и Литве. Более половины экспорта топлива приходится на эти три страны.


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Цены на бензин, дизтопливо и автогаз в марте: чего ждать водителям

Цены на бензин, дизтопливо и автогаз в марте: чего ждать водителям

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За месяц АЗС снизили цены на топливо в среднем на гривню. Заправить полный бак на 48 литров в марте дешевле на 50 гривен по сравнению с началом февраля. В первый месяц весны есть потенциал для дальнейшего


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Эксперт: В Украине резко упали продажи бензина и дизтоплива

Эксперт: В Украине резко упали продажи бензина и дизтоплива

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С мая 2014 года в Украине резко снизился спрос на бензин и дизтопливо. Об этом сообщил глава «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн в интервью корреспонденту . «Это уже происходит. Начиная с мая, месячные объемы продаж ниже


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Власти опять пообещали не повышать акцизный сбор на бензин и дизтопливо

Власти опять пообещали не повышать акцизный сбор на бензин и дизтопливо

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Министерство инфраструктуры Украины в очередной раз подчеркивает, что вопрос повышения указанных сборов сегодня даже не инициируется. Министерство инфраструктуры Украины опровергло информацию некоторых СМИ о возможном повышении акцизного сбора на бензин и дизельное топливо. «В средствах массовой информации периодически


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Прасолов продлил старые стандарты на дизтопливо

Прасолов продлил старые стандарты на дизтопливо

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Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) внесло изменения в приказ Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политике, согласно которым срок действия ДСТУ 3868-99 «Топливо дизельное. Технические условия» продлено на три месяца. Об этом


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