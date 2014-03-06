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Все из: диплом

Китаянка получила высшее образование в 81 год

Китаянка получила высшее образование в 81 год

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81-летняя китаянка Сюэ Миньсю получила диплом об окончании университета. Ради этого долгожданного момента она усердно работала несколько лет. По словам новоиспеченной выпускницы, смысл жизни в том, чтобы постоянно ставить перед собой новые задачи и самосовершенствоваться.Женщина поступила


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Как степень MBA поможет карьере?

Как степень MBA поможет карьере?

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Получение бизнес-образования – крупная инвестиция времени и денег, поэтому, прежде чем начать программу MBA, студенты должны убедиться, что это правильное для них решение. Для некоторых, получить степень МВА в Украине – это естественный шаг в построении


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Табачник знает, кто в Раде с «липовыми» дипломами

Табачник знает, кто в Раде с «липовыми» дипломами

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Называть имена необразованных депутатов Табачнику не позволяют нормы закона Министр образования и науки Дмитрий Табачник знает нескольких депутатов Верховной Рады Украины, которые получили поддельные дипломы, однако отказывается называть их имена Об этом Табачник сообщил в ходе


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В Украине диплом — не залог приема на работу

В Украине диплом — не залог приема на работу

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Для успешного поиска работы хороший опыт, мотивация, связи, личные качества и даже удача более важны, чем диплом о высшем образовании, уверены украинские офисные работники. Об этом говорится в результатах исследования Исследовательского центра компании HeadHunter (hh.ua) на


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