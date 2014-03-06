81-летняя китаянка Сюэ Миньсю получила диплом об окончании университета. Ради этого долгожданного момента она усердно работала несколько лет. По словам новоиспеченной выпускницы, смысл жизни в том, чтобы постоянно ставить перед собой новые задачи и самосовершенствоваться.Женщина поступила Читать далее
Получение бизнес-образования – крупная инвестиция времени и денег, поэтому, прежде чем начать программу MBA, студенты должны убедиться, что это правильное для них решение. Для некоторых, получить степень МВА в Украине – это естественный шаг в построении Читать далее
Называть имена необразованных депутатов Табачнику не позволяют нормы закона Министр образования и науки Дмитрий Табачник знает нескольких депутатов Верховной Рады Украины, которые получили поддельные дипломы, однако отказывается называть их имена Об этом Табачник сообщил в ходе Читать далее
Для успешного поиска работы хороший опыт, мотивация, связи, личные качества и даже удача более важны, чем диплом о высшем образовании, уверены украинские офисные работники. Об этом говорится в результатах исследования Исследовательского центра компании HeadHunter (hh.ua) на Читать далее