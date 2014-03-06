81-летняя китаянка Сюэ Миньсю получила диплом об окончании университета. Ради этого долгожданного момента она усердно работала несколько лет. По словам новоиспеченной выпускницы, смысл жизни в том, чтобы постоянно ставить перед собой новые задачи и самосовершенствоваться.Женщина поступила