Второй транш Международного валютного фонда для Украины в краткосрочном плане позитивно отразится на стоимости гривны, но все проблемы не решит. Об этом во время пресс-конференции заявил руководитель отдела аналитики ГК FOREX CLUB Николай Ивченко. По его словам,