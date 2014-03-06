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Все из: девальвация

Зачем Нацбанк разрешил всем «синтетические» кредиты и как они скажутся на цене доллара

Зачем Нацбанк разрешил всем «синтетические» кредиты и как они скажутся на цене доллара

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Нацбанк пытается обеспечить постоянный поток доллара в Украину. С 16 февраля вступило в силу его постановление №12, обнародованное вчера вечером — оно позволяет нашим банкам привлекать от любых нерезидентов так называемые «синтетические» кредиты. Эти займы должны


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Война двух держав или рубль против доллара

Война двух держав или рубль против доллара

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Все СМИ рассказывают о черном вторнике 16 декабря, последующем сразу за черным понедельником. Цена доллара 16 декабря доходила до 80 рублей, а накануне вечером до 67 рублей, что заставило ЦБ собрать срочное ночное заседание и поднять


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Народный депутат от Партии регионов Нестор Шуфрич предлагает ВР уволить главу НБУ Гонтареву

Народный депутат от Партии регионов Нестор Шуфрич предлагает ВР уволить главу НБУ Гонтареву

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Народный депутат от Партии регионов Нестор Шуфрич зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления об освобождении от должности председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Текст проекта постановления (№4545а) размещен на сайте парламента. По мнению автора документа, ”действия


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Курс гривны обновил исторический минимум

Курс гривны обновил исторический минимум

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Украинский нацбанк понизил курс своей национальной валюты (гривны) к доллару до уровня 13,22 грн. Следовательно, можно сделать вывод, что украинская валюта обновила свой исторический минимум. Следует также отметить, что к евро курс украинской валюты достиг отметки


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Эксперт: Кредит МВФ не решит проблему девальвации гривны

Эксперт: Кредит МВФ не решит проблему девальвации гривны

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Второй транш Международного валютного фонда для Украины в краткосрочном плане позитивно отразится на стоимости гривны, но все проблемы не решит. Об этом во время пресс-конференции заявил руководитель отдела аналитики ГК FOREX CLUB Николай Ивченко. По его словам,


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Компании Казахстана повысили зарплаты

Компании Казахстана повысили зарплаты

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Казахстанские подразделения больших корпораций ArcelorMittal и ENRC, сообщили о значительном повышении зарплат своим сослуживцам. Поднятие заработной платы связано с девальвацией тенге (местной валюты). Зарплаты на ENRC и на «АрселорМиттал Темиртау» с 1 апреля повысятся на 10%.


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Валютный курс и развитие экономики

Валютный курс и развитие экономики

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В условиях сегодняшнего политического кризиса, который делает невозможным стандартное экономическое прогнозирование, эксперты-финансисты могут только моделировать возможные сценарии развития ситуации на рынке валюты. Руководитель аналитического центра инвесткомпании И. Путилин высказывает прогноз, что НБУ в 2014 году может


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Экономические новости Украины и мира.
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