Нацбанк пытается обеспечить постоянный поток доллара в Украину. С 16 февраля вступило в силу его постановление №12, обнародованное вчера вечером — оно позволяет нашим банкам привлекать от любых нерезидентов так называемые «синтетические» кредиты. Эти займы должны Читать далее
Все СМИ рассказывают о черном вторнике 16 декабря, последующем сразу за черным понедельником. Цена доллара 16 декабря доходила до 80 рублей, а накануне вечером до 67 рублей, что заставило ЦБ собрать срочное ночное заседание и поднять Читать далее
Народный депутат от Партии регионов Нестор Шуфрич зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления об освобождении от должности председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Текст проекта постановления (№4545а) размещен на сайте парламента. По мнению автора документа, ”действия Читать далее
Украинский нацбанк понизил курс своей национальной валюты (гривны) к доллару до уровня 13,22 грн. Следовательно, можно сделать вывод, что украинская валюта обновила свой исторический минимум. Следует также отметить, что к евро курс украинской валюты достиг отметки Читать далее
Второй транш Международного валютного фонда для Украины в краткосрочном плане позитивно отразится на стоимости гривны, но все проблемы не решит. Об этом во время пресс-конференции заявил руководитель отдела аналитики ГК FOREX CLUB Николай Ивченко. По его словам, Читать далее
Казахстанские подразделения больших корпораций ArcelorMittal и ENRC, сообщили о значительном повышении зарплат своим сослуживцам. Поднятие заработной платы связано с девальвацией тенге (местной валюты). Зарплаты на ENRC и на «АрселорМиттал Темиртау» с 1 апреля повысятся на 10%. Читать далее
В условиях сегодняшнего политического кризиса, который делает невозможным стандартное экономическое прогнозирование, эксперты-финансисты могут только моделировать возможные сценарии развития ситуации на рынке валюты. Руководитель аналитического центра инвесткомпании И. Путилин высказывает прогноз, что НБУ в 2014 году может Читать далее