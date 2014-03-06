Декрет, задуманный авторами как препятствие оттоку капиталов из Украины, как ни странно, наоборот, удерживает иностранный капитал от притока в страну. Это понимают практически все, кто видел статистику платежного баланса, об этом прямо говорит Читать далее
Американская рецессия грозит охватить весь мир Сегодня в 15:00, просмотров: 5677 Дикие скачки биржевых индексов, в начале февраля потрясшие рынки США, породили волну комментариев и прогнозов. Эксперты дают противоречивые оценки происходящему: кто-то призывает отбросить все эмоции Читать далее
5 мифов о биткоине и пара слов о том, что является его настоящим конкурентом… Сегодня в 17:12, просмотров: 152 О криптовалюте сегодня говорят и рассуждают все. Но три четверти рассуждающих явно имеют весьма смутное представление о Читать далее
Большинство туристов, путешествующих по странам Европы, давно уже не возят с собой больших сумм наличных денег. Вошло в привычку пользование платежными картами Visa и Mastercard. Наличные же, при необходимости, можно без проблем снять в банкомате. Тем Читать далее
С подготовкой к отопительному сезону в Украине творится что-то странное. Вначале правительство обещало подать энергоноситель в радиаторы горожан 15 октября, как и в прошлые годы. Но все прекрасно знают, что хоть официально отопительный сезон и начинается Читать далее
Как пояснил зампред комитета по международным делам Андрей Климов, решение комитета касается только официальных, но не частных визитов Как сообщает INTERFAX.RU, международный комитет Совета Федерации решил не ехать в США на российско-американский деловой совет из-за Читать далее
Получение бизнес-образования – крупная инвестиция времени и денег, поэтому, прежде чем начать программу MBA, студенты должны убедиться, что это правильное для них решение. Для некоторых, получить степень МВА в Украине – это естественный шаг в построении Читать далее