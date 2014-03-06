Эксперт: Интрига заключается в том, будет ли революция подавлена Революция в Украине в 2015 году неизбежна и главная интрига заключается только в том, насколько жестоко она будет подавлена. Такое мнение высказал директор Международного института демократии Сергей Таран в эфире телеканала ТВi. «Нет