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Все из: демократия

ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

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ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»  Ведомости Full coverage Источник


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Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

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Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не


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Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки

Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки

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Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки  Ведомости Full coverage Источник


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Эксперт пророчит Украине в 2015-м революцию

Эксперт пророчит Украине в 2015-м революцию

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Эксперт: Интрига заключается в том, будет ли революция подавлена Революция в Украине в 2015 году неизбежна и главная интрига заключается только в том, насколько жестоко она будет подавлена. Такое мнение высказал директор Международного института демократии Сергей Таран в эфире телеканала ТВi. «Нет


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