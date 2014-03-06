Вы здесь: Главная / Новости с пометкой "дефолт"

Все из: дефолт

Зачем Нацбанк разрешил всем «синтетические» кредиты и как они скажутся на цене доллара

Зачем Нацбанк разрешил всем «синтетические» кредиты и как они скажутся на цене доллара

Нет комментариев

Нацбанк пытается обеспечить постоянный поток доллара в Украину. С 16 февраля вступило в силу его постановление №12, обнародованное вчера вечером — оно позволяет нашим банкам привлекать от любых нерезидентов так называемые «синтетические» кредиты. Эти займы должны


Читать далее
Fitch констатирует неизбежность дефолта ПриватБанка и Ощадбанка

Fitch констатирует неизбежность дефолта ПриватБанка и Ощадбанка

Нет комментариев

Дефолт двух банков по еврооблигациям в настоящее время является почти неизбежным». Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги в иностранной валюте ПриватБанка Игоря Коломойского и государственного Ощадбанка с уровня ССС и СС до преддефолтного С. «Понижение долгосрочных рейтингов


Читать далее
Украинский экономист рассказал, что будет со страной после дефолта

Украинский экономист рассказал, что будет со страной после дефолта

Нет комментариев

После того, как Украина объявит дефолт, она может стать мировым изгоем на долгие годы, считает резидент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. По его мнению, дефолт в России 1998 года не имеет ничего общего с потенциальным дефолтом


Читать далее
Украинская железная дорога объявила дефолт

Украинская железная дорога объявила дефолт

Нет комментариев

Украинская железная дорога — «Укрзализныця» — объявила кредиторам о наступлении технического дефолта госпредприятия, передает УНИАН. Об этом на брифинге заявил врио главы госмонополии Максим Бланк. «Сегодня мы сообщили нашим кредиторам о наступлении технического дефолта по определенным долговыми обязательствами “Укрзализныци” и о начале переговорного процесса по внутреннему долгу,


Читать далее
Яресько пригрозила кредиторам Украины дефолтом

Яресько пригрозила кредиторам Украины дефолтом

Нет комментариев

Если держатели украинских облигаций вскорости не начнут серьезных переговоров о реструктуризации долга, то могут столкнуться с риском еще больших потерь. Такую позицию в интервью The Wall Street Journal озвучила министр финансов Украины Наталья Яресько. Украинские кредиторы


Читать далее
Financial Times: Греция готовится объявить дефолт

Financial Times: Греция готовится объявить дефолт

Нет комментариев

Греция намерена объявить дефолт, если соглашение с международными кредиторами не будет достигнуто к концу апреля, сообщили британские СМИ со ссылкой на источники в правительстве страны. Правительство, перед которым стоит вопрос выплаты пенсий и зарплат в госсекторе,


Читать далее
Fitch: Два государственных банка Украины находится на грани дефолта

Fitch: Два государственных банка Украины находится на грани дефолта

Нет комментариев

Два крупных государственных банка нашей страны находятся на грани дефолта. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на официальный пресс-релиз международного рейтингового агентства Fitch Ratings. В частности, эксперты агентства понизили долговременные кредитные рейтинги «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка» в


Читать далее
Стр 1 из 5 12345
Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top