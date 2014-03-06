Нацбанк пытается обеспечить постоянный поток доллара в Украину. С 16 февраля вступило в силу его постановление №12, обнародованное вчера вечером — оно позволяет нашим банкам привлекать от любых нерезидентов так называемые «синтетические» кредиты. Эти займы должны Читать далее
Дефолт двух банков по еврооблигациям в настоящее время является почти неизбежным». Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги в иностранной валюте ПриватБанка Игоря Коломойского и государственного Ощадбанка с уровня ССС и СС до преддефолтного С. «Понижение долгосрочных рейтингов Читать далее
После того, как Украина объявит дефолт, она может стать мировым изгоем на долгие годы, считает резидент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. По его мнению, дефолт в России 1998 года не имеет ничего общего с потенциальным дефолтом Читать далее
Украинская железная дорога — «Укрзализныця» — объявила кредиторам о наступлении технического дефолта госпредприятия, передает УНИАН. Об этом на брифинге заявил врио главы госмонополии Максим Бланк. «Сегодня мы сообщили нашим кредиторам о наступлении технического дефолта по определенным долговыми обязательствами “Укрзализныци” и о начале переговорного процесса по внутреннему долгу, Читать далее
Если держатели украинских облигаций вскорости не начнут серьезных переговоров о реструктуризации долга, то могут столкнуться с риском еще больших потерь. Такую позицию в интервью The Wall Street Journal озвучила министр финансов Украины Наталья Яресько. Украинские кредиторы Читать далее
Греция намерена объявить дефолт, если соглашение с международными кредиторами не будет достигнуто к концу апреля, сообщили британские СМИ со ссылкой на источники в правительстве страны. Правительство, перед которым стоит вопрос выплаты пенсий и зарплат в госсекторе, Читать далее
Два крупных государственных банка нашей страны находятся на грани дефолта. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на официальный пресс-релиз международного рейтингового агентства Fitch Ratings. В частности, эксперты агентства понизили долговременные кредитные рейтинги «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка» в Читать далее