Потенциал IoT в России Потенциал российского рынка IoT до 2020 года составляет более 1 миллиарда устройств. Причем, по данным iKS-Consulting («ИКС-Консалтинг»), самая перспективная отрасль, где будет применяться Интернет вещей, — ЖКХ (380 млн устройств). Сейчас Интернет вещей