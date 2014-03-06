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Все из: Дальний Восток

3D-принтеры убьют торговлю: к каким последствиям приведет цифровая экономика

3D-принтеры убьют торговлю: к каким последствиям приведет цифровая экономика

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Потенциал IoT в России Потенциал российского рынка IoT до 2020 года составляет более 1 миллиарда устройств. Причем, по данным iKS-Consulting («ИКС-Консалтинг»), самая перспективная отрасль, где будет применяться Интернет вещей, — ЖКХ (380 млн устройств). Сейчас Интернет вещей


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Развитие дальневосточных регионов

Развитие дальневосточных регионов

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Новостной канал ИТАР-ТАСС опубликовал информацию, что Минвостокразвития предложено создание агентства, которое займется привлечением капитала и поддержкой экспорта Дальнего Востока. Главная задача организации — сформировать благоприятный образ региона у отечественных и иностранных инвесторов. Также в ее обязанности


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