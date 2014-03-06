Также он пригласил новоизбранного украинского президента в Прагу. Президент Чехии Милош Земан призвал Петра Порошенко встретится с Ренатом Ахметовым и найти путь выхода из кризиса. Об этом сообщает Радио Свобода. — Было бы хорошо, если бы господин