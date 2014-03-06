Чешская Республика поддерживает территориальную целостность Украины и сохранение режима санкций в отношении РФ. Об этом заявил чешский вице-премьер-министр, министр иностранных дел Мартин Стропницкий во время встречи с украинским коллегой Павлом Климкиным в рамках 54-й Мюнхенской конференции. Читать далее
Также он пригласил новоизбранного украинского президента в Прагу. Президент Чехии Милош Земан призвал Петра Порошенко встретится с Ренатом Ахметовым и найти путь выхода из кризиса. Об этом сообщает Радио Свобода. — Было бы хорошо, если бы господин Читать далее
Президент Чехии Милош Земан готов поддержать жесткие санкции в отношении Российской Федерации, если она аннексирует восток Украины. Чешский президент Милош Земан готов поддержать самые строгие санкции в отношении России, в случае, если она аннексирует восток Украины, передает «Радио Читать далее