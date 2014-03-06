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Все из: Чехия

Глав МИД Чехии – Климкину: Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и сохранение режима санкций против РФ

Глав МИД Чехии – Климкину: Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и сохранение режима санкций против РФ

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Чешская Республика поддерживает территориальную целостность Украины и сохранение режима санкций в отношении РФ. Об этом заявил чешский вице-премьер-министр, министр иностранных дел Мартин Стропницкий во время встречи с украинским коллегой Павлом Климкиным в рамках 54-й Мюнхенской конференции.


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Президент Чехии попросил Порошенко встретиться с Ахметовым

Президент Чехии попросил Порошенко встретиться с Ахметовым

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Также он пригласил новоизбранного украинского президента в Прагу. Президент Чехии Милош Земан призвал Петра Порошенко встретится с Ренатом Ахметовым и найти путь выхода из кризиса. Об этом сообщает Радио Свобода. — Было бы хорошо, если бы господин


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Президент Чехии выступает за военную операцию НАТО в Украине

Президент Чехии выступает за военную операцию НАТО в Украине

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Президент Чехии Милош Земан готов поддержать жесткие санкции в отношении Российской Федерации, если она аннексирует восток Украины. Чешский президент Милош Земан готов поддержать самые строгие санкции в отношении России, в случае, если она аннексирует восток Украины, передает «Радио


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