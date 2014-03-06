ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан» Ведомости Full coverage Источник
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ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан» Ведомости Full coverage Источник
Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не
Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки Ведомости Full coverage Источник
Спикер Верховной Рады Владимир Гройсман заявил, что изменения в Налоговый кодекс предусматривают сохранение упрощенной системы для малого и среднего бизнеса. Об этом он сказал во время заседания согласительного совета. Он напомнил, что была создана рабочая группа
Об этом в комментарии заявил экономист Олександр Охрименко. Бюджет на 2015 год сделан по указкам Международного валютного фонда и для него. Премьер Яценюк говорил, что у нас цель номер один — получить от них кредит. Рассчитывать
Верховная Рада приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2015 год». Бюджет был принят на заседании, состоявшемся в ночь на понедельник, 29 декабря, информирует пресс-служба Верховной Рады. «За» проект государственного бюджета проголосовало 233 депутата. «Против» — 27, воздержались — 9, не голосовали 60 депутатов. При разработке проекта бюджета
Правительство подготовило проект изменений в Бюджетный кодекс. 23 декабря, он должен быть внесен на рассмотрение парламента. Этот документ призван дать ответы на вопросы: как будет проходить анонсированная децентрализация власти и каким финансовым ресурсом будут в рамках