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Все из: бюджет

ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

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ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»  Ведомости Full coverage Источник


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Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

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Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не


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Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки

Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки

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Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки  Ведомости Full coverage Источник


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Гройсман пообещал, что упрощенную систему для малого и среднего бизнеса сохранят

Гройсман пообещал, что упрощенную систему для малого и среднего бизнеса сохранят

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Спикер Верховной Рады Владимир Гройсман заявил, что изменения в Налоговый кодекс предусматривают сохранение упрощенной системы для малого и среднего бизнеса. Об этом он сказал во время заседания согласительного совета. Он напомнил, что была создана рабочая группа


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Принятый бюджет не содействует проведенню реформ, — экономист

Принятый бюджет не содействует проведенню реформ, — экономист

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Об этом в комментарии заявил экономист Олександр Охрименко. Бюджет на 2015 год сделан по указкам Международного валютного фонда и для него. Премьер Яценюк говорил, что у нас цель номер один — получить от них кредит. Рассчитывать


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Рада приняла бюджет-2015

Рада приняла бюджет-2015

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Верховная Рада приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2015 год». Бюджет был принят на заседании, состоявшемся в ночь на понедельник, 29 декабря, информирует пресс-служба Верховной Рады. «За» проект государственного бюджета проголосовало 233 депутата. «Против» — 27, воздержались — 9, не голосовали 60 депутатов. При разработке проекта бюджета


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«Кодекс камикадзе»: что подразумевает бюджетная реформа Арсения Яценюка

«Кодекс камикадзе»: что подразумевает бюджетная реформа Арсения Яценюка

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Правительство подготовило проект изменений в Бюджетный кодекс. 23 декабря, он должен быть внесен на рассмотрение парламента. Этот документ призван дать ответы на вопросы: как будет проходить анонсированная децентрализация власти и каким финансовым ресурсом будут в рамках


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