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Все из: бизнес

За год инвестиции в украинские IТ-компании выросли в 3 раза

За год инвестиции в украинские IТ-компании выросли в 3 раза

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Общий объем инвестиций в украинские IТ-компании в 2017 году составил $265 млн, что в 3,3 раза (на 231%) выше этого показателя в 2016 году. Читайте также: Экспорт компьютерных услуг в Украине в 2017г вырос на 7,6%


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Мировая экономика бьет тревогу

Мировая экономика бьет тревогу

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ЕРЕВАН, 6 марта. /АРКА/. Пока многие экономисты и главы центробанков продолжают считать, что мировая экономика находится в стадии уверенного роста, появились признаки того, что она, наоборот, замедляется.  Как сообщает «Вести.Экономика», банк Goldman Sachs обращает внимание на


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ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

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ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»  Ведомости Full coverage Источник


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МВФ озвучил прогноз по росту экономики Украины в 2018 году

МВФ озвучил прогноз по росту экономики Украины в 2018 году

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Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики в этом году на уровне 3-3,5%. При этом МВФ считает, что этого недостаточно для преодоления отставания в развитии экономики и улучшения стандартов жизни в стране. Об этом заявил представитель МВФ


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Доля программатика вырастет до $84,9 млрд — три основных тренда

Доля программатика вырастет до $84,9 млрд — три основных тренда

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Покупка рекламы при помощи технологии алгоритмических закупок рекламы (программатики) продолжает наращивать свою долю в цифровом баннерном пространстве. По прогнозам Zenith Programmatic Marketing Forecasts, доля покупки таких баннеров к 2019 году превысит 67% от глобальных маркетинговых расходов. Этот


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Отказ ExxonMobil от работы с «Роснефтью» — только «первая ласточка»?

Отказ ExxonMobil от работы с «Роснефтью» — только «первая ласточка»?

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Причина выхода американской компании из совместных проектов — антироссийские санкции. Кто пострадает от этого решения? Фото: depositphotos.com ExxonMobil отказалась от проектов с «Роснефтью» из-за санкций США и ЕС против России. Об этом говорится в годовом отчете


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Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

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Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не


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Экономические новости Украины и мира.
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