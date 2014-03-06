КИЕВ. Вчера, 10:02. Вести-UA || Новости Украины | Новини України Как полагают эксперты, весь третий месяц 2018 года курс гривны к доллару будет постепенно укрепляться. Такая благоприятная тенденция должна продолжаться еще три-четыре месяца, вплоть до лета, Читать далее
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что у нашей страны есть все необходимое для обеспечения быстрого экономического роста. Об этом он сказал на встрече с деловыми кругами и экспертами цифрового рынка, сообщает сайт правительства. «Нам нужна реактивная скорость. У нас неплохие сигналы от экономики, но мы понимаем, Читать далее
В связи с обострением отношений с Российской Федерацией, в том числе и на газовом «фронте», правительство Украины наконец-то задумалось об энергосбережении и энергоэффективности. В рамках брифинга, посвященного открытию выставки «Энергоэффективность. Возобновляемая энергетика-2014», об этом заявил председатель Читать далее
Часто люди, когда говорят о доходе и прибыли, имеют в виду одно и то же. Но в действительности доход и прибыль немного разные вещи. Чем же они отличаются? Доход — это сумма денег, вырученная от проданных Читать далее
Украинскому Минфину удалось привлечь в государственный бюджет 1,318 миллиарда гривен в ходе планового аукциона по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Сообщение об этом было опубликовано на официальном портале украинского финансового ведомства. По данным министерства, все денежные Читать далее
Получение бизнес-образования – крупная инвестиция времени и денег, поэтому, прежде чем начать программу MBA, студенты должны убедиться, что это правильное для них решение. Для некоторых, получить степень МВА в Украине – это естественный шаг в построении Читать далее
Присоединиться к реализации проекта «Стена», а также принять участие в восстановлении Донбасса предложил министр финансов Украины Александр Шлапак Всемирному банку. Соответствующую инициативу Шлапак озвучил в ходе встречи с Лорой Так, занимющей пост вице-президента Всемирного банка по Читать далее