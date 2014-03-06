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Все из: будет

Курс доллара на 10 марта: валюта вновь готова удивлять

Курс доллара на 10 марта: валюта вновь готова удивлять

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КИЕВ. Вчера, 10:02. Вести-UA || Новости Украины | Новини України Как полагают эксперты, весь третий месяц 2018 года курс гривны к доллару будет постепенно укрепляться. Такая благоприятная тенденция должна продолжаться еще три-четыре месяца, вплоть до лета,


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Гройсман рассказал, благодаря чему экономика Украины будет расти на 5% ежегодно

Гройсман рассказал, благодаря чему экономика Украины будет расти на 5% ежегодно

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что у нашей страны есть все необходимое для обеспечения быстрого экономического роста. Об этом он сказал на встрече с деловыми кругами и экспертами цифрового рынка, сообщает сайт правительства. «Нам нужна реактивная скорость. У нас неплохие сигналы от экономики, но мы понимаем,


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Утепление домов в Украине будет льготным

Утепление домов в Украине будет льготным

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В связи с обострением отношений с Российской Федерацией, в том числе и на газовом «фронте», правительство Украины наконец-то задумалось об энергосбережении и энергоэффективности. В рамках брифинга, посвященного открытию выставки «Энергоэффективность. Возобновляемая энергетика-2014», об этом заявил председатель


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Чем доход отличается от прибыли?

Чем доход отличается от прибыли?

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Часто люди, когда говорят о доходе и прибыли, имеют в виду одно и то же. Но в действительности доход и прибыль немного разные вещи. Чем же они отличаются? Доход — это сумма денег, вырученная от проданных


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Минфин привлек в госбюджет 1,3 млрд гривен

Минфин привлек в госбюджет 1,3 млрд гривен

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Украинскому Минфину удалось привлечь в государственный бюджет 1,318 миллиарда гривен в ходе планового аукциона по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Сообщение об этом было опубликовано на официальном портале украинского финансового ведомства. По данным министерства, все денежные


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Как степень MBA поможет карьере?

Как степень MBA поможет карьере?

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Получение бизнес-образования – крупная инвестиция времени и денег, поэтому, прежде чем начать программу MBA, студенты должны убедиться, что это правильное для них решение. Для некоторых, получить степень МВА в Украине – это естественный шаг в построении


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Всемирному банку предложили строить «Стену»

Всемирному банку предложили строить «Стену»

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Присоединиться к реализации проекта «Стена», а также принять участие в восстановлении Донбасса предложил министр финансов Украины Александр Шлапак Всемирному банку. Соответствующую инициативу Шлапак озвучил в ходе встречи с Лорой Так, занимющей пост вице-президента Всемирного банка по


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Экономические новости Украины и мира.
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