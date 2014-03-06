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Все из: БПП

Соглашение о возможном объединении «БПП» и «Народного фронта» до сих пор не достигнуто, – Денисенко

Соглашение о возможном объединении «БПП» и «Народного фронта» до сих пор не достигнуто, – Денисенко

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Народный депутат Вадим Денисенко в эфире телеканала «112 Украина» Переговоры касательно возможного объединения политсил «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» ведутся последние два года, однако договоренность до сих пор не достигнута. Об этом в эфире «Вечернего


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Кононенко отрицает свою причастность к смене руководства «Укртранснафты»

Кононенко отрицает свою причастность к смене руководства «Укртранснафты»

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Депутат от фракции БПП Игорь Кононенко отрицает свою причастность к смене руководства «Укртранснафты». Видео-комментарий Кононенко обнародовал в своем Facebook Валерий Калныш. «Прокомментировать, одним словом, безосновательно. Я, честно говоря, даже не знаю, где это предприятие находится. Честно,


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