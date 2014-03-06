Народный депутат Вадим Денисенко в эфире телеканала «112 Украина» Переговоры касательно возможного объединения политсил «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» ведутся последние два года, однако договоренность до сих пор не достигнута. Об этом в эфире «Вечернего Читать далее
Депутат от фракции БПП Игорь Кононенко отрицает свою причастность к смене руководства «Укртранснафты». Видео-комментарий Кононенко обнародовал в своем Facebook Валерий Калныш. «Прокомментировать, одним словом, безосновательно. Я, честно говоря, даже не знаю, где это предприятие находится. Честно, Читать далее