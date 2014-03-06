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Все из: Борисполь

Задержали заместителя мэра Одессы

Задержали заместителя мэра Одессы

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Правоохранители задержали первого заместителя мэра Одессы Геннадия Труханова Павла Вугельмана в аэропорту «Борисполь», сообщает INSIDER со ссылкой на источники. По словам собеседника, Вугельман прилетел в Киев из Израиля так же добровольно, как до того из Польши


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Ночью из «Борисполя» в США страртовал самолёт с золотым запасом Украины

Ночью из «Борисполя» в США страртовал самолёт с золотым запасом Украины

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Как сообщили сайту «Искра» работники аэропорта «Борисполь», ночью 7-го марта в 2-00, со взлётной полосы означенного аэропорта стартовал незарегистрированный транспортный самолёт… По словам персонала «Борисполя», перед этим в аэропорт приехали четыре инкассаторские машины и два грузовых микроавтобуса


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