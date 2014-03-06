Правоохранители задержали первого заместителя мэра Одессы Геннадия Труханова Павла Вугельмана в аэропорту «Борисполь», сообщает INSIDER со ссылкой на источники. По словам собеседника, Вугельман прилетел в Киев из Израиля так же добровольно, как до того из Польши Читать далее
Как сообщили сайту «Искра» работники аэропорта «Борисполь», ночью 7-го марта в 2-00, со взлётной полосы означенного аэропорта стартовал незарегистрированный транспортный самолёт… По словам персонала «Борисполя», перед этим в аэропорт приехали четыре инкассаторские машины и два грузовых микроавтобуса Читать далее