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Все из: Болгария

«Это только политика»: остались ли болгары «братушками» России

«Это только политика»: остались ли болгары «братушками» России

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Алексей Михеев Поездка патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Болгарию на торжества, посвященные годовщине освобождения страны от османского ига, вызвала бурные обсуждения в интернете. Остались ли болгары «братушками» России, несмотря на многолетние политические разногласия, и почему местные СМИ замолчали поездку предстоятеля Русской


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Болгария заменит российский газ «голубым топливом» из Азербайджана

Болгария заменит российский газ «голубым топливом» из Азербайджана

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Болгария предприняла шаг для снижения зависимости от поставок энергоносителей из России. В Софии подписано соглашение о строительстве трубопровода, который свяжет ее с газовыми сетями соседних Румынии и Греции. ​ Документ о строительстве так называемого вертикального газового


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Президент Болгарии отрицает банковский кризис в стране

Президент Болгарии отрицает банковский кризис в стране

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«У нас нет банковского кризиса, но есть кризис доверия и криминальная нападение на банковскую систему», — заявил Росен Плевнелиев, подчеркнув, что средства граждан и фирм находятся в безопасности. Президент Болгарии Росен Плевнелиев уверен в надежности болгарской


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