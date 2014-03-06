Болгария предприняла шаг для снижения зависимости от поставок энергоносителей из России. В Софии подписано соглашение о строительстве трубопровода, который свяжет ее с газовыми сетями соседних Румынии и Греции. ​ Документ о строительстве так называемого вертикального газового