Алексей Михеев Поездка патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Болгарию на торжества, посвященные годовщине освобождения страны от османского ига, вызвала бурные обсуждения в интернете. Остались ли болгары «братушками» России, несмотря на многолетние политические разногласия, и почему местные СМИ замолчали поездку предстоятеля Русской Читать далее
Болгария предприняла шаг для снижения зависимости от поставок энергоносителей из России. В Софии подписано соглашение о строительстве трубопровода, который свяжет ее с газовыми сетями соседних Румынии и Греции. Документ о строительстве так называемого вертикального газового Читать далее
«У нас нет банковского кризиса, но есть кризис доверия и криминальная нападение на банковскую систему», — заявил Росен Плевнелиев, подчеркнув, что средства граждан и фирм находятся в безопасности. Президент Болгарии Росен Плевнелиев уверен в надежности болгарской Читать далее