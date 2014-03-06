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Если люди негативно оценивают реформы, значит, изменения не продуманы, — Бойко

Если люди негативно оценивают реформы, значит, изменения не продуманы, — Бойко

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Сопредседатель депутатской фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина». 23.02.2018 Если люди негативно оценивают реформы, значит, изменения не продуманы. Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказал сопредседатель депутатской фракции «Опозиционный блок» Юрий


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Украина официально уведомила РФ о снижении закупок газа

Украина официально уведомила РФ о снижении закупок газа

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НАК Нафтогаз Украины официально уведомил ОАО Газпром о сокращении закупок газа в 2013 году. Об этом сказал вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко в интервью изданию Зеркало недели. Комментируя ситуацию с выставлением российской стороной штрафных санкций за недобор газа в 2012 году, Бойко отметил:


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