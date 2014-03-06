НАК Нафтогаз Украины официально уведомил ОАО Газпром о сокращении закупок газа в 2013 году. Об этом сказал вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко в интервью изданию Зеркало недели. Комментируя ситуацию с выставлением российской стороной штрафных санкций за недобор газа в 2012 году, Бойко отметил: