Сопредседатель депутатской фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина». 23.02.2018 Если люди негативно оценивают реформы, значит, изменения не продуманы. Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказал сопредседатель депутатской фракции «Опозиционный блок» Юрий Читать далее
НАК Нафтогаз Украины официально уведомил ОАО Газпром о сокращении закупок газа в 2013 году. Об этом сказал вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко в интервью изданию Зеркало недели. Комментируя ситуацию с выставлением российской стороной штрафных санкций за недобор газа в 2012 году, Бойко отметил: Читать далее