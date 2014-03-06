В агенстве рассчитали индекс несчастья и считают инфляцию более страшной, чем безработица. Рост потребительских цен в этом году будет представлять более серьезную угрозу глобальной экономике, чем безработица, сообщило Bloomberg. Об этом свидетельствует индекс несчастья, рассчитываемый агентством Читать далее
Сегодня, 03:23 Просмотров: … Мировая экономика в целом будет расти, но некоторым странам будет трудно вырваться из топ «рейтинга по несчастью» Фото: Pixabay Рост потребительских цен в этом году будет представлять более серьезную угрозу глобальной экономике, Читать далее
Рост потребительских цен в этом году будет представлять более серьезную угрозу глобальной экономике, чем безработица, сообщило Bloomberg. Об этом свидетельствует индекс несчастья, рассчитываемый агентством на основе прогнозов экономистов для инфляции и безработицы в 66 странах. Венесуэла Читать далее
В рейтинге «несчастных стран», рассчитываемом по показателям инфляции и безработицы, Украина оказалась на 7 месте Depo.Деньги Сегодня 16:22 ФОТО: depo.ua При этом, согласно этому Индексу агентства Bloomberg, составленному на основе прогнозов экономистов относительно инфляции и безработицы Читать далее
Содержание построек, относящихся к олимпийской инфраструктуре и участков проведения соревнований в РФ, выльется в семь млрд американской валюты в ближайший период времени. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного российского чиновника. Уровень величины затраты обусловлен Читать далее
В последние дни финансовые риски Украины снизились, сообщает агентство Bloomberg. По данным агентства, доходность украинских государственных облигаций начала снижаться на фоне сообщений о том, что Россия может предоставить правительству финансовую помощь в связи с приостановкой евроинтеграции. Читать далее