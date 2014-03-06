В агенстве рассчитали индекс несчастья и считают инфляцию более страшной, чем безработица. Рост потребительских цен в этом году будет представлять более серьезную угрозу глобальной экономике, чем безработица, сообщило Bloomberg. Об этом свидетельствует индекс несчастья, рассчитываемый агентством