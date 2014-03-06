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Все из: биткоин

Курс биткоина опустился ниже 9 тысяч долларов за монету

Курс биткоина опустился ниже 9 тысяч долларов за монету

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Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) продолжает падать и сегодня вечером, 9 марта, опустился ниже 9 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk. В настоящее время стоимость криптовалюты составляет 8 955,03 доллара за монету. Фото: скриншот с


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Курс биткоина опустился ниже 9,5 тысяч долларов за монету

Курс биткоина опустился ниже 9,5 тысяч долларов за монету

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Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) продолжает падать и сегодня вечером, 7 марта, опустился ниже 9,5 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk. В настоящее время стоимость криптовалюты составляет 9 494,45 доллара за монету. Фото: скриншот


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Курс биткоина опустился ниже 11 тысяч долларов за монету

Курс биткоина опустился ниже 11 тысяч долларов за монету

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Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) сегодня вечером, 6 марта, опустился ниже 11 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk. В настоящее время стоимость криптовалюты составляет 10 957,94 доллара за монету. Фото: скриншот с сайта CoinDesk Сегодня


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Интернет-магазин T-Mall от Alibaba внедрит блокчейн в электронную коммерцию

Интернет-магазин T-Mall от Alibaba внедрит блокчейн в электронную коммерцию

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Согласно пресс-релизам, T-Mall, платформа электронной коммерции от Alibaba, внедряет блокчейн технологию для межграничных поставок. Внедрение стало возможным с помощью партнерства с Cainiao, логистической компанией. Xinhua, информационное агентство в Китае, сообщило в среду об этом сотрудничестве. Оно


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Курс биткоина опустился ниже 10 тысяч долларов за монету

Курс биткоина опустился ниже 10 тысяч долларов за монету

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Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) упал ниже отметки в 10 тыс. долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap. Сообщается, что в 15:49 (по киевскому времени) курс биткоина опустился до 9,9 тыс. долларов. А уже к 16:29


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Курс биткоина превысил 11,5 тысяч долларов за монету

Курс биткоина превысил 11,5 тысяч долларов за монету

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Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) сегодня, 20 февраля, превысил 11,5 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk. В настоящее время криптовалюта стоит 11 620,07 долларов за монету. Фото: скриншот с сайта CoinDesk Сегодня максимальная цена


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Курс биткоина составляет более 11 тысяч долларов за монету

Курс биткоина составляет более 11 тысяч долларов за монету

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Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) сегодня, 19 февраля, вырос до 11 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap. В настоящее время криптовалюта стоит 11 047,40 долларов за монету. Фото: скриншот с сайта CoinMarketCap Согласно данным


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