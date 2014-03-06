Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) упал ниже отметки в 10 тыс. долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap. Сообщается, что в 15:49 (по киевскому времени) курс биткоина опустился до 9,9 тыс. долларов. А уже к 16:29