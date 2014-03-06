Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) сегодня вечером, 6 марта, опустился ниже 11 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk. В настоящее время стоимость криптовалюты составляет 10 957,94 доллара за монету. Фото: скриншот с сайта CoinDesk Сегодня