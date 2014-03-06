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Все из: bitcoin

Курс биткоина 9 марта окончательно рухнул

Курс биткоина 9 марта окончательно рухнул

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Финансовые новости, 11:04:42     Курс Bitcoin 9 марта на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с четвергом потерял более 12%. Курс покупки Bitcoin к доллару 9 марта, в пятницу, на 11.00 по киевскому


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Курс биткоина опустился ниже 11 тысяч долларов за монету

Курс биткоина опустился ниже 11 тысяч долларов за монету

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Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) сегодня вечером, 6 марта, опустился ниже 11 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk. В настоящее время стоимость криптовалюты составляет 10 957,94 доллара за монету. Фото: скриншот с сайта CoinDesk Сегодня


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Интернет-магазин T-Mall от Alibaba внедрит блокчейн в электронную коммерцию

Интернет-магазин T-Mall от Alibaba внедрит блокчейн в электронную коммерцию

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Согласно пресс-релизам, T-Mall, платформа электронной коммерции от Alibaba, внедряет блокчейн технологию для межграничных поставок. Внедрение стало возможным с помощью партнерства с Cainiao, логистической компанией. Xinhua, информационное агентство в Китае, сообщило в среду об этом сотрудничестве. Оно


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Курс биткоина составляет более 11 тысяч долларов за монету

Курс биткоина составляет более 11 тысяч долларов за монету

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Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) сегодня, 19 февраля, вырос до 11 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap. В настоящее время криптовалюта стоит 11 047,40 долларов за монету. Фото: скриншот с сайта CoinMarketCap Согласно данным


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eBay и PayPal начинают принимать Bitcoin

eBay и PayPal начинают принимать Bitcoin

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Крупнейший онлайн-аукцион eBay и платежная система PayPal подтвердили Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) свое намерение разрешить пользователям принимать Bitcoin-платежи через процессинговую систему Braintree. Компания Braintree была приобретена eBay за 800 миллионов долларов в


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Асик Майнер – ключ к успеху

Асик Майнер – ключ к успеху

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С наводнением рынка электронными денежными системами возросла потребность достойной альтернативы. Возможность выбора между контролируемыми и зачастую небезопасными электронными копилками и уникальной денежной системой, неподвластной надзору, в 2009 году предоставил человек под именем Сатоши Накамото. Разработчик создал


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НБУ предостерег украинцев от использования криптовалюты Bitcoin

НБУ предостерег украинцев от использования криптовалюты Bitcoin

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Регулятор снял с себя ответственность за риски, связанные с криптовалютой. Национальный банк Украины предостерег украинцев от использования криптовалюты Bitcoin. В сообщении сказано, что законом разрешены только те платежные системы или операторы платежных систем, которые зарегистрированы Национальным


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Экономические новости Украины и мира.
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