Министерство иностранных дел Украины сегодня обеспечивает изготовление биометрических паспортов для выдачи их в учреждениях Украины — об этом во время брифинга сообщил исполняющий обязанности директора Департамента информационной политики Василий Зварыч, передает УНН. «Изготовлено более 11-ти тысяч паспортов. Читать далее
В конце этого года в Украине, возможно, начнут выдавать биометрические паспорта в случае, если будут выделены средства. Об этом сегодня журналистам заявил глава Государственной миграционной службы Украины Николай Ковальчук. По его словам, возникшая в настоящее время Читать далее
Кабинет министров Украины сегодня опубликовал на своем сайте постановление №415 от 12 июня 2013 года. Этим документом ведомство приостановило действие другого постановления КМУ — №185 от 13 марта 2013 года, которое регламентирует введение биометрических документов в Украине. Читать далее