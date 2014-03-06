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Все из: биометрический паспорт

МИД Украины рассылает биометрические паспорта в пункты выдачи

МИД Украины рассылает биометрические паспорта в пункты выдачи

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Министерство иностранных дел Украины сегодня обеспечивает изготовление биометрических паспортов для выдачи их в учреждениях Украины — об этом во время брифинга сообщил исполняющий обязанности директора Департамента информационной политики Василий Зварыч, передает УНН. «Изготовлено более 11-ти тысяч паспортов.


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В конце года в Украине начнут выдавать биометрические паспорта

В конце года в Украине начнут выдавать биометрические паспорта

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В конце этого года в Украине, возможно, начнут выдавать биометрические паспорта в случае, если будут выделены средства. Об этом сегодня журналистам заявил глава Государственной миграционной службы Украины Николай Ковальчук. По его словам, возникшая в настоящее время


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Кабмин приостановил введение биометрических документов в Украине

Кабмин приостановил введение биометрических документов в Украине

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Кабинет министров Украины сегодня опубликовал на своем сайте постановление №415 от 12 июня 2013 года. Этим документом ведомство приостановило действие другого постановления КМУ — №185 от 13 марта 2013 года, которое регламентирует введение биометрических документов в Украине.


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