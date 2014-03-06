Сегодня, 03:23 Просмотров: … Мировая экономика в целом будет расти, но некоторым странам будет трудно вырваться из топ «рейтинга по несчастью» Фото: Pixabay Рост потребительских цен в этом году будет представлять более серьезную угрозу глобальной экономике, Читать далее
В рейтинге «несчастных стран», рассчитываемом по показателям инфляции и безработицы, Украина оказалась на 7 месте Depo.Деньги Сегодня 16:22 ФОТО: depo.ua При этом, согласно этому Индексу агентства Bloomberg, составленному на основе прогнозов экономистов относительно инфляции и безработицы Читать далее
По мнению экспертов, год будет тяжелым, но его можно пройти без серьезных потрясений «Сегодня» опросила экспертов, какой они видят экономику страны в 2015 году. Ниже приводим их оценки по уровню инфляции, инвестициям, кредитам, уровню безработицы, экспорту/импорту, Читать далее
Министерство экономического развития и торговли допускает, что уровень безработицы по итогам 2014 года составит 8% В ведомстве также предупредили, что этот показатель может быть и выше. «Ситуация зависит от многих факторов… Мы пытаемся сейчас проанализировать ситуацию, Читать далее
Американцы решили немного приостановить работу «печатных станков» и на последнем совещании Федеральной резервной системы приняли решение о сокращении долларовой эмиссии с 45 до 35 миллиардов гривен. Они полагают, что их экономика будет успешно развиваться и при Читать далее
Российское министерство труда приготовило меры на случай роста безработицы на крымском полуострове. Эти данные рассказал начальник данного ведомства по имени М. Топилин. А произошло это на экономическом международном форуме в северной столице Российской Федерации (Питере). Эти Читать далее
Ситуация в Украине с каждым днем становится все сложнее, ведь на данный момент для Украины настал не только политический, но и экономический кризис, который влечет за собой массовые увольнения сотрудников во всех регионах страны. На днях Читать далее