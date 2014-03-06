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Все из: безработица

Инфляция будет преследовать "несчастнейшие" экономики мира – Bloomberg

Инфляция будет преследовать "несчастнейшие" экономики мира – Bloomberg

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Сегодня, 03:23 Просмотров: … Мировая экономика в целом будет расти, но некоторым странам будет трудно вырваться из топ «рейтинга по несчастью» Фото: Pixabay Рост потребительских цен в этом году будет представлять более серьезную угрозу глобальной экономике,


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Украина осталась в ТОП-10 "несчастных стран", – Bloomberg

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В рейтинге «несчастных стран», рассчитываемом по показателям инфляции и безработицы, Украина оказалась на 7 месте Depo.Деньги Сегодня 16:22 ФОТО: depo.ua При этом, согласно этому Индексу агентства Bloomberg, составленному на основе прогнозов экономистов относительно инфляции и безработицы


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Экономические прогнозы-2015: Какой будет инфляция, безработица и грозит ли Украине дефолт

Экономические прогнозы-2015: Какой будет инфляция, безработица и грозит ли Украине дефолт

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По мнению экспертов, год будет тяжелым, но его можно пройти без серьезных потрясений «Сегодня» опросила экспертов, какой они видят экономику страны в 2015 году. Ниже приводим их оценки по уровню инфляции, инвестициям, кредитам, уровню безработицы, экспорту/импорту,


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Минэкономики спрогнозировало существенный рост безработицы в Украине

Минэкономики спрогнозировало существенный рост безработицы в Украине

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Министерство экономического развития и торговли допускает, что уровень безработицы по итогам 2014 года составит 8% В ведомстве также предупредили, что этот показатель может быть и выше. «Ситуация зависит от многих факторов… Мы пытаемся сейчас проанализировать ситуацию,


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Нехватка доллара ударит по гривне и рублю

Нехватка доллара ударит по гривне и рублю

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Американцы решили немного приостановить работу «печатных станков» и на последнем совещании Федеральной резервной системы приняли решение о сокращении долларовой эмиссии с 45 до 35 миллиардов гривен. Они полагают, что их экономика будет успешно развиваться и при


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Минтруда подготовилось к росту безработицы в Крыму

Минтруда подготовилось к росту безработицы в Крыму

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Российское министерство труда приготовило меры на случай роста безработицы на крымском полуострове. Эти данные рассказал начальник данного ведомства по имени М. Топилин. А произошло это на экономическом международном форуме в северной столице Российской Федерации (Питере). Эти


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Проблемы на украинском рынке труда

Проблемы на украинском рынке труда

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Ситуация в Украине с каждым днем становится все сложнее, ведь на данный момент для Украины настал не только политический, но и экономический кризис, который влечет за собой массовые увольнения сотрудников во всех регионах страны. На днях


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Экономические новости Украины и мира.
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