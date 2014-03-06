Аналитический центр InfoWatch составил дайджест утечек из онлайн-ритейла. Во всем мире стремительно развиваются электронная коммерция и новые формы платежей. С волной атак на своих участников в прошлом году столкнулся крупнейший интернет-маркетплейс Amazon. Хакеры похищали неактивные учетные Читать далее
ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан» Ведомости Full coverage Источник Читать далее
Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не Читать далее
Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки Ведомости Full coverage Источник Читать далее
Множество интернет-платформ и компаний нарушают и ставят под угрозу сохранность личной информации, собирая и передавая сведения обычных граждан спецслужбам, заявил официальный представитель WikiLeaks Кристинн Храфнссон. Он отметил, что при этом деятельность спецслужб становится все более секретной. Читать далее
По версии международного Института экономики и мира была названа десятка самых безопасных стран Европы, уверенным лидером которой является Великобритания. Исследования проводились за последнее десятилетие, и данные явственно свидетельствуют, что уровень убийств и насилия в Туманном Альбионе Читать далее