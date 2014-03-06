Множество интернет-платформ и компаний нарушают и ставят под угрозу сохранность личной информации, собирая и передавая сведения обычных граждан спецслужбам, заявил официальный представитель WikiLeaks Кристинн Храфнссон. Он отметил, что при этом деятельность спецслужб становится все более секретной.