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Все из: Безопасность

Исследование InfoWatch: как данные утекают из интернет-магазинов

Исследование InfoWatch: как данные утекают из интернет-магазинов

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Аналитический центр InfoWatch составил дайджест утечек из онлайн-ритейла. Во всем мире стремительно развиваются электронная коммерция и новые формы платежей. С волной атак на своих участников в прошлом году столкнулся крупнейший интернет-маркетплейс Amazon. Хакеры похищали неактивные учетные


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ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

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ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»  Ведомости Full coverage Источник


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Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

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Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не


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Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки

Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки

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Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки  Ведомости Full coverage Источник


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WikiLeaks: пользователи нуждаются в большей защите данных в интернете

WikiLeaks: пользователи нуждаются в большей защите данных в интернете

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Множество интернет-платформ и компаний нарушают и ставят под угрозу сохранность личной информации, собирая и передавая сведения обычных граждан спецслужбам, заявил официальный представитель WikiLeaks Кристинн Храфнссон. Он отметил, что при этом деятельность спецслужб становится все более секретной.


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Великобритания — безопаснейшая страна Европы

Великобритания — безопаснейшая страна Европы

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По версии международного Института  экономики  и мира была названа десятка самых безопасных стран Европы, уверенным лидером которой является Великобритания. Исследования проводились за последнее десятилетие, и данные явственно свидетельствуют, что уровень убийств и насилия в Туманном Альбионе


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Экономические новости Украины и мира.
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