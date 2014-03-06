Троих задержанных под Соломенским райсудом Киева Шевченковский районный суд отпустил на поруки народных депутатов Об этом сообщил нардеп от «Самопомочи» Егор Соболев, передает «ДС» со ссылкой на «Радио Свобода». Он уточнил, что кроме него, согласились взять