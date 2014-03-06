Троих задержанных под Соломенским райсудом Киева Шевченковский районный суд отпустил на поруки народных депутатов Об этом сообщил нардеп от «Самопомочи» Егор Соболев, передает «ДС» со ссылкой на «Радио Свобода». Он уточнил, что кроме него, согласились взять Читать далее
Минувшей ночью демонстранты предприняли попытку блокировать правительственные здания, что привело к новым столкновениям с полицией В Гонконге арестованы 40 участников акций протеста, пытавшихся блокировать правительственные здания, сообщает BBC News. Вечером в воскресенье в Гонконге состоялся митинг, Читать далее