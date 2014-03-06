Адвокаты бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», которые предстали перед судом, пытаются переложить ответственность за гибель Небесной сотни на других участников акции протеста Об этом заявил прокурор Янис Симонов, передает «ДС» со ссылкой на «Украинскую правду». Выводы экспертов Читать далее
Как передает агентство «Интерфакс», российский президент Владимир Путин отдал распоряжение о введении в эксплуатацию крупнейшей российской нефтегазовой буровой платформы «Беркут» в Охотском море. Объект будет функционировать в рамках программы «Сахалин-1», управление которым осуществляет совместное предприятие «Роснефти» Читать далее
Специальное подразделение особого назначения «Беркут» ликвидировали. Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Арсен Аваков в среду, 26 февраля. «Подписал приказ номер 144 от 25 февраля 2014 года «О ликвидации специальных подразделений милиции Читать далее
На окраине Харькова 18 ноября начиналась массовая драка студентов. В инцидент вовремя вмешались сотрудники милиции, и побоище удалось предотвратить. Об этом 19 ноября сообщили в ГУ МВД Украины в Харьковской области. Вчера в 22.30 в милицию Читать далее