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Все из: бензин

От чего зависят цены на бензин в Украине: эксперты дали подробный ответ

От чего зависят цены на бензин в Украине: эксперты дали подробный ответ

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Сегодня, 05:46 Просмотров: … Специалисты обозначили два основных фактора В Украине цены на нефтепродукты – бензин, дизтопливо – зависят от их стоимости в Беларуси, России и Литве. Более половины экспорта топлива приходится на эти три страны.


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Цены на бензин, дизтопливо и автогаз в марте: чего ждать водителям

Цены на бензин, дизтопливо и автогаз в марте: чего ждать водителям

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За месяц АЗС снизили цены на топливо в среднем на гривню. Заправить полный бак на 48 литров в марте дешевле на 50 гривен по сравнению с началом февраля. В первый месяц весны есть потенциал для дальнейшего


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Гривна невероятно укрепилась, доллар и евро летят вниз

Гривна невероятно укрепилась, доллар и евро летят вниз

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Американская и европейская валюты за один день просели в цене КИЕВ. Сегодня, 09:14. Вєсті-UA || Новости Украины | Новини України Курс валют в первый день весны, 1 марта, приятно удивит украинцев. Так, Нацбанк установил официальный курс гривны относительно


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Людям уже некуда затягивать пояса: Россия достигла экономического дна

Людям уже некуда затягивать пояса: Россия достигла экономического дна

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Глубина экономического падения России настолько велика, что для выхода из кризиса потребуется, по меньшей мере, 10, а то и 15 лет. К такому выводу пришли эксперты Института экономики РАН По их данным, потери основных фондов страны


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Дешевый бензин: где, когда и как его искать украинцам

Дешевый бензин: где, когда и как его искать украинцам

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На минувшей неделе в Украине начал дешеветь бензин. Средние цены даже на 95-й бензин уже преодолели психологическую отметку в 30 грн в сторону понижения. Надолго ли это подешевление? Какой будет траектория цен дальше? Эти вопросы волнуют,


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Цены на бензин в Украине достигли исторического максимума

Цены на бензин в Украине достигли исторического максимума

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Крупные сети автозаправочных станций WOG и ОККО в пятницу, 24 ноября, повысили розничные цены на бензин и дизтопливо на 50 копеек. Об этом говорится на сайте «Консалтинговой группы А-95». Цена бензина А-92 в этих сетях повысилась до 28,99 грн/л,


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Из-за роста налогов и девальвации бензин в феврале подорожает до 24 грн/л

Из-за роста налогов и девальвации бензин в феврале подорожает до 24 грн/л

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На рынке нефтепродуктов складывается кризисная ситуация, связанная с лавинообразным ростом цен вследствие комплекса факторов: девальвации гривны, повышения налогов и роста ценна сырую нефть (c $45 до $60/барр.). При курсе доллара в 26 грн стоимость бензина А-95


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Экономические новости Украины и мира.
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