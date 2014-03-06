Сегодня, 05:46 Просмотров: … Специалисты обозначили два основных фактора В Украине цены на нефтепродукты – бензин, дизтопливо – зависят от их стоимости в Беларуси, России и Литве. Более половины экспорта топлива приходится на эти три страны. Читать далее
За месяц АЗС снизили цены на топливо в среднем на гривню. Заправить полный бак на 48 литров в марте дешевле на 50 гривен по сравнению с началом февраля. В первый месяц весны есть потенциал для дальнейшего Читать далее
Американская и европейская валюты за один день просели в цене КИЕВ. Сегодня, 09:14. Вєсті-UA || Новости Украины | Новини України Курс валют в первый день весны, 1 марта, приятно удивит украинцев. Так, Нацбанк установил официальный курс гривны относительно Читать далее
Глубина экономического падения России настолько велика, что для выхода из кризиса потребуется, по меньшей мере, 10, а то и 15 лет. К такому выводу пришли эксперты Института экономики РАН По их данным, потери основных фондов страны Читать далее
На минувшей неделе в Украине начал дешеветь бензин. Средние цены даже на 95-й бензин уже преодолели психологическую отметку в 30 грн в сторону понижения. Надолго ли это подешевление? Какой будет траектория цен дальше? Эти вопросы волнуют, Читать далее
Крупные сети автозаправочных станций WOG и ОККО в пятницу, 24 ноября, повысили розничные цены на бензин и дизтопливо на 50 копеек. Об этом говорится на сайте «Консалтинговой группы А-95». Цена бензина А-92 в этих сетях повысилась до 28,99 грн/л, Читать далее
На рынке нефтепродуктов складывается кризисная ситуация, связанная с лавинообразным ростом цен вследствие комплекса факторов: девальвации гривны, повышения налогов и роста ценна сырую нефть (c $45 до $60/барр.). При курсе доллара в 26 грн стоимость бензина А-95 Читать далее