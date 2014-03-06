Недавно стало известно, что Россия уже в мае текущего года предоставит Белоруссии два миллиарда долларов в кредит. Данная информация предоставлена сотрудниками пресс-службы белорусского президента. Лукашенко заявил о том, что примерно через неделю экономический вопрос решится. Предполагается,