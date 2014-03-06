Вы здесь: Главная / Новости с пометкой "Белоруссия"

Все из: Белоруссия

Россия оказалась крупнейшим торговым партнером Украины в 2017 году

Россия оказалась крупнейшим торговым партнером Украины в 2017 году

Нет комментариев

Вчера в 22:10, просмотров: 1283 Данные Государственной службы статистики Украины показали, что в 2017 году крупнейшим торговым партнером страны была Россия, пишет «Страна.ua». Украина экспортировала в РФ товаров на 3,9 млрд долларов (рост 109,6%), импортировав на 7,2


Читать далее
В Минске открылся саммит СНГ

В Минске открылся саммит СНГ

Нет комментариев

В столице Белоруссии открылся саммит СНГ. В рамках мероприятия планируется обсуждение вопросов развития многостороннего сотрудничества в экономической, гуманитарной и правоохранительной сферах. Лидеры стран Содружества уже прибыли в минский Дворец независимости. Вместо президента Украины Петра Порошенка страну


Читать далее
Россия подарит Белоруссии зенитные комплексы С-300

Россия подарит Белоруссии зенитные комплексы С-300

Нет комментариев

Министерство обороны России подписало договор о безвозмездной передаче Белоруссии зенитных ракетных комплексов С-300. Об этом на выставке MILEX-2014 в Минске заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Константин Бирюлин. По его словам, в настоящее время


Читать далее
ВТБ выдал Белоруссии 2 млрд долларов

ВТБ выдал Белоруссии 2 млрд долларов

Нет комментариев

Второй по величине банк России заключил с Белоруссией кредитное соглашение, по которому республика получит краткосрочный заем на сумму 2 миллиарда долларов. ВТБ в декабре уже заключал договор с правительством Белоруссии, по которому страна получила около полумиллиарда


Читать далее
Белоруссия получит деньги от России

Белоруссия получит деньги от России

Нет комментариев

Недавно стало известно, что Россия уже в мае текущего года предоставит Белоруссии два миллиарда долларов в кредит. Данная информация предоставлена сотрудниками пресс-службы белорусского президента. Лукашенко заявил о том, что примерно через неделю экономический вопрос решится. Предполагается,


Читать далее
На защиту Белоруссии отправят российские истребители

На защиту Белоруссии отправят российские истребители

Нет комментариев

Белорусская сторона приняла решение о перебазировании истребителей Российской Федерации на аэродромы республики, сообщил командующий военно-воздушными силами Белоруссии Олег Двигалев. «Сегодня я получил задачу на отработку вопросов по наращиванию дежурных сил по противовоздушной обороне Единой региональной системы ПВО Белоруссии


Читать далее
Белоруссия выполнила план приватизации

Белоруссия выполнила план приватизации

Нет комментариев

Доход Белорусской республики от приватизации государственной собственности в 2013-м составил 70 млн долларов. Данную новость заявил Георгий Кузнецов, который является председателем Госкомимущества страны, сообщает информационное агентство РИА Новости. Планы Минска по проведению приватизации на минувший год


Читать далее
Стр 1 из 2 12
Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top