Вчера в 22:10, просмотров: 1283 Данные Государственной службы статистики Украины показали, что в 2017 году крупнейшим торговым партнером страны была Россия, пишет «Страна.ua». Украина экспортировала в РФ товаров на 3,9 млрд долларов (рост 109,6%), импортировав на 7,2 Читать далее
В столице Белоруссии открылся саммит СНГ. В рамках мероприятия планируется обсуждение вопросов развития многостороннего сотрудничества в экономической, гуманитарной и правоохранительной сферах. Лидеры стран Содружества уже прибыли в минский Дворец независимости. Вместо президента Украины Петра Порошенка страну Читать далее
Министерство обороны России подписало договор о безвозмездной передаче Белоруссии зенитных ракетных комплексов С-300. Об этом на выставке MILEX-2014 в Минске заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Константин Бирюлин. По его словам, в настоящее время Читать далее
Второй по величине банк России заключил с Белоруссией кредитное соглашение, по которому республика получит краткосрочный заем на сумму 2 миллиарда долларов. ВТБ в декабре уже заключал договор с правительством Белоруссии, по которому страна получила около полумиллиарда Читать далее
Недавно стало известно, что Россия уже в мае текущего года предоставит Белоруссии два миллиарда долларов в кредит. Данная информация предоставлена сотрудниками пресс-службы белорусского президента. Лукашенко заявил о том, что примерно через неделю экономический вопрос решится. Предполагается, Читать далее
Белорусская сторона приняла решение о перебазировании истребителей Российской Федерации на аэродромы республики, сообщил командующий военно-воздушными силами Белоруссии Олег Двигалев. «Сегодня я получил задачу на отработку вопросов по наращиванию дежурных сил по противовоздушной обороне Единой региональной системы ПВО Белоруссии Читать далее
Доход Белорусской республики от приватизации государственной собственности в 2013-м составил 70 млн долларов. Данную новость заявил Георгий Кузнецов, который является председателем Госкомимущества страны, сообщает информационное агентство РИА Новости. Планы Минска по проведению приватизации на минувший год Читать далее