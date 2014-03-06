«Я бы Западу сказал, что Крым опасен не тем, что он вошел в состав России, важны прецеденты», — заявил сегодня А.Лукашенко, напомнив, что ему пришлось подписать Будапештский меморандум по гарантиям ядерной безопасности. «Этот позорный документ мне