Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер обсудили урегулирование конфликта в Украине Встреча прошла «на полях» 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает «ДС» со ссылкой на Читать далее
Вопреки просьбам России, республика Беларусь приняла решение снова допустить на свой рынок выращенный в Украине картофель, отменив ранее введенные ограничения в отношении украинской продукции. Сообщение об этом публикует интернет-издание «Зеркало недели» со ссылкой на информацию, предоставленную Читать далее
Возглавляющий Беларусь Александр Лукашенко провел анализ торговли между Минском и Киевом. По мнению белорусского президента, активизация торговых отношений должна уже за ближайшие пять лет минимум вдвое поднять показатели внешнеторговых операций, достигающих сегодня 7 миллиардов долларов в Читать далее
«Я бы Западу сказал, что Крым опасен не тем, что он вошел в состав России, важны прецеденты», — заявил сегодня А.Лукашенко, напомнив, что ему пришлось подписать Будапештский меморандум по гарантиям ядерной безопасности. «Этот позорный документ мне Читать далее
Новые владельцы компании «Уралкалий» хотят провести переговоры с руководством «Беларуськалия». Целью этих переговоров является возобновление сотрудничества между обеими компаниями. О таких планах акционеров «Уралкалия» сообщили работники издания «Коммерсант». Читать далее
Белорусские власти продолжают нарушать права человека, практикуя пытки, фальсификацию выборов, произвольные аресты, ограничение свободы слова и собраний. Такой вывод содержится в ежегодном докладе Госдепартамента США о соблюдении прав человека в мире, размещенном на сайте ведомства. Авторы Читать далее
Россия и Беларусь запретили импорт свинины из ЕС, кроме того, Минск запретил импорт европейского картофеля. Как допускает польское издание Gazeta Wyborcza, начало «торговой войны» России с ЕС является следствием поддержки Европой демократических преобразований в Украине. «Россия объясняет это (эмбарго Читать далее