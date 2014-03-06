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Все из: Беларусь

Волкер обсудил с главой МИД Беларуси урегулирование конфликта на Донбассе

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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер обсудили урегулирование конфликта в Украине Встреча прошла «на полях» 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает «ДС» со ссылкой на


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Беларусь сняла запрет на импорт картофеля из Украины

Беларусь сняла запрет на импорт картофеля из Украины

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Вопреки просьбам России, республика Беларусь приняла решение снова допустить на свой рынок выращенный в Украине картофель, отменив ранее введенные ограничения в отношении украинской продукции. Сообщение об этом публикует интернет-издание «Зеркало недели» со ссылкой на информацию, предоставленную


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Лукашенко хочет вдвое увеличить торговый оборот с Украиной за 5 лет

Лукашенко хочет вдвое увеличить торговый оборот с Украиной за 5 лет

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Возглавляющий Беларусь Александр Лукашенко провел анализ торговли между Минском и Киевом. По мнению белорусского президента, активизация торговых отношений должна уже за ближайшие пять лет минимум вдвое поднять показатели внешнеторговых операций, достигающих сегодня 7 миллиардов долларов в


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Лукашенко: Ситуация вокруг Крыма позволяет Беларуси вернуть ядерное оружие

Лукашенко: Ситуация вокруг Крыма позволяет Беларуси вернуть ядерное оружие

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«Я бы Западу сказал, что Крым опасен не тем, что он вошел в состав России, важны прецеденты», — заявил сегодня А.Лукашенко, напомнив, что ему пришлось подписать Будапештский меморандум по гарантиям ядерной безопасности. «Этот позорный документ мне


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«Уралкалий» хочет работать с Беларусью

«Уралкалий» хочет работать с Беларусью

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Новые владельцы компании «Уралкалий» хотят провести переговоры с руководством «Беларуськалия». Целью этих переговоров является возобновление сотрудничества между обеими компаниями. О таких планах акционеров «Уралкалия» сообщили работники издания «Коммерсант».


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Госдепартамент США: Беларусь — авторитарное государство

Госдепартамент США: Беларусь — авторитарное государство

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Белорусские власти продолжают нарушать права человека, практикуя пытки, фальсификацию выборов, произвольные аресты, ограничение свободы слова и собраний. Такой вывод содержится в ежегодном докладе Госдепартамента США о соблюдении прав человека в мире, размещенном на сайте ведомства. Авторы


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Польские СМИ: Россия и Беларусь ввели торговые санкции против ЕС из-за Украины

Польские СМИ: Россия и Беларусь ввели торговые санкции против ЕС из-за Украины

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Россия и Беларусь запретили импорт свинины из ЕС, кроме того, Минск запретил импорт европейского картофеля. Как допускает польское издание Gazeta Wyborcza, начало «торговой войны» России с ЕС является следствием поддержки Европой демократических преобразований в Украине. «Россия объясняет это (эмбарго


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Экономические новости Украины и мира.
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