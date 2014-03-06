Капитальные инвестиции в Украине за 2017 г. выросли на 22,1%, до 412,8 млрд грн., по данным Государственной службы статистики. Капитальные инвестиции за 2017 г. уменьшились в Киевской обл. на 5,9%. Наибольшее увеличение капинвестиций в Херсонской обл. Читать далее
Владимир Гройсман Из открытых источников Кабинет министров Украины утвердил стратегию реформирования государственных банков. Решение было принято на заседании правительства в среду, 21 февраля, передает 112.ua. Предусматривается, что доля государственного сектора на банковском рынке сократится до 24% Читать далее
Во Всемирном банке уверены, что экономика Украины может ускорить рост на 4% в год в случае, если власти продолжат реформы в самых важных направлениях. Об этом в комментарии Радио Свобода заявила директор банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен. По ее словам, в банке не исключают, что Читать далее
Кредит выдан сроком на два года под залог целостного имущественного комплекса Национальный банк Украины принял решение о поддержке ликвидности ПАО Банк Финансы и Кредит и предоставлении стабилизационного кредита на 700 млн грн сроком на два года Читать далее
С 10 июня Фонд гарантирования вкладов физических лиц возобновляет выплаты вкладчикам ликвидируемого «Кредитпромбанка», которые были приостановлены с 27 мая Об этом сообщается на сайте Фонда. Выплаты будут осуществляться с 10 июня по 21 июля 2015 года Читать далее
Юридические лица при этом увеличили объемы депозитов Объем депозитов в национальной валюте, согласно данным НБУ, в марте уменьшился на 2,0% до 345,2 млрд грн. В свою очередь объем депозитов в иностранной валюте за месяц снизился на Читать далее
На состоявшемся в Берлине 28 и 29 октября 7-м Глобальном форуме по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях представители 51 страны подписали соглашение, предусматривающее ежегодный автоматический обмен данными о счетах нерезидентов. Как сообщает DW, в Читать далее