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Все из: банки

Курсы валют на пятницу 2 марта

Курсы валют на пятницу 2 марта

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С наступлением календарной весны гривна начала укрпеляться, курс евро и доллара в Украине резко упал. На сегодня, 2 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:1 доллар США – 26,66 грн;1


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ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

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ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»  Ведомости Full coverage Источник


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Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

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Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не


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«Ежик в тумане» или почему курс доллара стал резко расти

«Ежик в тумане» или почему курс доллара стал резко расти

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Курс доллара после затяжного провала развернулся и пошел расти. 14 февраля он прибавил на межбанке сразу 18 копеек, и зафиксировался к вечеру в рамках 26,82-26,88 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий


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Доллар перестал резко падать: что сдерживает курс и как изменится ситуация

Доллар перестал резко падать: что сдерживает курс и как изменится ситуация

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На безналичном валютном рынке замедляется обвал курса доллара: он больше не теряет по 10-12 копеек в день, как в предыдущие дни. 14 февраля «американец» подешевел лишь на 2 копейки, и остановился вечером в рамках 26,68-26,70 грн./$,


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Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки

Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки

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Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки  Ведомости Full coverage Источник


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Банки Украины блокируют счета лицам из "Миротворца", — СМИ

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Украинские банки с прошлого года блокируют счета лиц, занесенных в список «Миротворца», без решения суда Блокирование счетов лиц, внесенных в список «Миротворца», началось еще осенью 2017 года. За полгода количество заблокированных счетов постепенно выросло, сообщает «ДС»


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