С наступлением календарной весны гривна начала укрпеляться, курс евро и доллара в Украине резко упал. На сегодня, 2 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:1 доллар США – 26,66 грн;1 Читать далее
ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан» Ведомости Full coverage Источник Читать далее
Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не Читать далее
Курс доллара после затяжного провала развернулся и пошел расти. 14 февраля он прибавил на межбанке сразу 18 копеек, и зафиксировался к вечеру в рамках 26,82-26,88 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Читать далее
На безналичном валютном рынке замедляется обвал курса доллара: он больше не теряет по 10-12 копеек в день, как в предыдущие дни. 14 февраля «американец» подешевел лишь на 2 копейки, и остановился вечером в рамках 26,68-26,70 грн./$, Читать далее
Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки Ведомости Full coverage Источник Читать далее
Украинские банки с прошлого года блокируют счета лиц, занесенных в список «Миротворца», без решения суда Блокирование счетов лиц, внесенных в список «Миротворца», началось еще осенью 2017 года. За полгода количество заблокированных счетов постепенно выросло, сообщает «ДС» Читать далее