На безналичном валютном рынке замедляется обвал курса доллара: он больше не теряет по 10-12 копеек в день, как в предыдущие дни. 14 февраля «американец» подешевел лишь на 2 копейки, и остановился вечером в рамках 26,68-26,70 грн./$,