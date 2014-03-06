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Все из: АЗС

От чего зависят цены на бензин в Украине: эксперты дали подробный ответ

От чего зависят цены на бензин в Украине: эксперты дали подробный ответ

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Сегодня, 05:46 Просмотров: … Специалисты обозначили два основных фактора В Украине цены на нефтепродукты – бензин, дизтопливо – зависят от их стоимости в Беларуси, России и Литве. Более половины экспорта топлива приходится на эти три страны.


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Украинских водителей принудительно заправят биотопливом

Украинских водителей принудительно заправят биотопливом

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Украинская экономика и внутренне производство в частности, могут быть простимулированы на десятки миллиардов гривен. Для этого нужно запустить производство биотопливных добавок к бензину и дизтопливу, считают сторонники биоэтанола. Открытие этого производственного направления позволит повысить энергонезависимость и


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Кабмин запретил проверять АЗС еще полгода

Кабмин запретил проверять АЗС еще полгода

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Мораторий на проверки деятельности всех субъектов предпринимательской деятельности, продлен еще на шесть месяцев. Об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. «Правительство ввело мораторий еще на полгода на проведение проверок по всем субъектам предпринимательской деятельности. Мы прошлые


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АМК Украины будет штрафовать АЗС

АМК Украины будет штрафовать АЗС

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Антимонопольный комитет Украины серьезно взялся за АЗС, которые беспочвенно повышают цены на бензин. Нарушителей будут страховать таким образом — 10% штрафа от доходов автозаправочной станции. Данную информацию сообщил Михаил Русинский, который является представителем антимонопольного комитета.


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В Украине дорожает бензин

В Украине дорожает бензин

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С конца прошлой недели в среднем по Украине топливо на АЗС подорожало на 10-20 коп. за литр. Таким образом рынок отреагировал на девальвацию гривны и проблемы с импортом. Рост цен на топливо начался в оптовом сегменте


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«Роснефть» заработала для British Petroleum

«Роснефть» заработала для British Petroleum

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За прошлый год величина чистой прибыли компании British Petroleum от владения пакетом акций «Роснефти» составила 2,06 миллиарда долларов. Как известно, британская компания приобрела этот пакет акций в прошлом году. В этом же году «Роснефть» осуществила покупку


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На АЗС Украины сокращаются продажи бензина

На АЗС Украины сокращаются продажи бензина

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По данным Госстата, значительное снижение розничной реализации бензинов наблюдалось в Сумской области — на 11% В августе 2013 года на АЗС Украины было реализовано 312,1 тыс. т бензина моторного, что на 3,1% меньше, чем за аналогичный


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Экономические новости Украины и мира.
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