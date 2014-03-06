Мораторий на проверки деятельности всех субъектов предпринимательской деятельности, продлен еще на шесть месяцев. Об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. «Правительство ввело мораторий еще на полгода на проведение проверок по всем субъектам предпринимательской деятельности. Мы прошлые