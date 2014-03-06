Сегодня, 05:46 Просмотров: … Специалисты обозначили два основных фактора В Украине цены на нефтепродукты – бензин, дизтопливо – зависят от их стоимости в Беларуси, России и Литве. Более половины экспорта топлива приходится на эти три страны. Читать далее
Украинская экономика и внутренне производство в частности, могут быть простимулированы на десятки миллиардов гривен. Для этого нужно запустить производство биотопливных добавок к бензину и дизтопливу, считают сторонники биоэтанола. Открытие этого производственного направления позволит повысить энергонезависимость и Читать далее
Мораторий на проверки деятельности всех субъектов предпринимательской деятельности, продлен еще на шесть месяцев. Об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. «Правительство ввело мораторий еще на полгода на проведение проверок по всем субъектам предпринимательской деятельности. Мы прошлые Читать далее
Антимонопольный комитет Украины серьезно взялся за АЗС, которые беспочвенно повышают цены на бензин. Нарушителей будут страховать таким образом — 10% штрафа от доходов автозаправочной станции. Данную информацию сообщил Михаил Русинский, который является представителем антимонопольного комитета. Читать далее
С конца прошлой недели в среднем по Украине топливо на АЗС подорожало на 10-20 коп. за литр. Таким образом рынок отреагировал на девальвацию гривны и проблемы с импортом. Рост цен на топливо начался в оптовом сегменте Читать далее
За прошлый год величина чистой прибыли компании British Petroleum от владения пакетом акций «Роснефти» составила 2,06 миллиарда долларов. Как известно, британская компания приобрела этот пакет акций в прошлом году. В этом же году «Роснефть» осуществила покупку Читать далее
По данным Госстата, значительное снижение розничной реализации бензинов наблюдалось в Сумской области — на 11% В августе 2013 года на АЗС Украины было реализовано 312,1 тыс. т бензина моторного, что на 3,1% меньше, чем за аналогичный Читать далее