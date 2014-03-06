В феврале 2018 года основатель и глава компании B.EST Solutions и сопредседатель Глобального альянса национальных мобильных идентитетов (GANMI) г-жа Яна Кримпе была включена в список 100 самых влиятельных людей в мире по версии One World Identity Читать далее
Азербайджан пока не будет присоединяться к Таможенному союзу с Россией, Казахстаном и Белоруссией. Такой вывод можно сделать из заявления заместителя министра иностранных дел Азербайджана Араза Азимова. «Вступление в какой-то односторонний формат, на мой взгляд, является нецелесообразным, Читать далее