Азербайджан пока не будет присоединяться к Таможенному союзу с Россией, Казахстаном и Белоруссией. Такой вывод можно сделать из заявления заместителя министра иностранных дел Азербайджана Араза Азимова. «Вступление в какой-то односторонний формат, на мой взгляд, является нецелесообразным,