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Ведущее эстонское издание Postimees опубликовало статью об успехе женщины-предпринимателя Яны Кримпе — InfoCity

Ведущее эстонское издание Postimees опубликовало статью об успехе женщины-предпринимателя Яны Кримпе — InfoCity

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В феврале 2018 года основатель и глава компании B.EST Solutions и сопредседатель Глобального альянса национальных мобильных идентитетов (GANMI) г-жа Яна Кримпе была включена в список 100 самых влиятельных людей в мире по версии One World Identity


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Азербайджан не планирует вступать в Таможенный союз

Азербайджан не планирует вступать в Таможенный союз

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Азербайджан пока не будет присоединяться к Таможенному союзу с Россией, Казахстаном и Белоруссией. Такой вывод можно сделать из заявления заместителя министра иностранных дел Азербайджана Араза Азимова. «Вступление в какой-то односторонний формат, на мой взгляд, является нецелесообразным,


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