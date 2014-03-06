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С 1 января 2016 года, согласно подписанному соглашению с ЕС, в Украину будет запрещен ввоз автомобилей, которые не отвечают экологическим требованиям стандарта Евро-5, то есть старше 5 лет. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление генерального Читать далее
Теперь размер пошлин составляет 2,15% для автомобилей с двигателем объемом 1-1,5л и 4,32% — для автомобилей с двигателем 1,5-2,2 л 14 апреля, в Украине вдвое снижен размер специальных пошлин на импорт легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Читать далее
В январе Украина импортировала около 4,5 тыс автомобилей Показатель внешнеторгового оборота в части автотранспорта по итогам первого месяца текущего года составил $68,5 млн. Львиная доля этого показателя – 95% была образована импортом автотранспортных средств. Всего за Читать далее
Ответом России на очередной пакет западных санкций может стать запрет на импорт автомобилей, прежде всего подержанных. Об этом заявил помощник президента РФ Андрей Белоусов. По мнению экспертов, такой шаг властей поддержит программу обновления отечественного автопарка, запущенную Читать далее
Общее производство автотранспорта в июле по сравнению с предыдущим месяцем сократилось в 2,2 раза, а относительно июля прошлого года — более чем в 9 раз. Об этом говорится в сообщении ассоциации “Укравтопром”. Всего по данным ассоциации на Читать далее
В связи с приостановкой производства автомобилей на КрАСЗ сократят половину работников, оставшиеся будут заниматься переоборудованием автомобилей ООО «Производственное объединение «Кременчугский автосборочный завод» (КрАСЗ, Полтавская обл.), входящее в группу компаний «АИС», с 1 августа приостанавливает выпуск автомобилей. Читать далее