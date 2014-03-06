Общее производство автотранспорта в июле по сравнению с предыдущим месяцем сократилось в 2,2 раза, а относительно июля прошлого года — более чем в 9 раз. Об этом говорится в сообщении ассоциации “Укравтопром”. Всего по данным ассоциации на