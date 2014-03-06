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Все из: автомобили

назвать (оригинально) интернет магазин по продаже кроссовок

назвать (оригинально) интернет магазин по продаже кроссовок

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Ввоз в Украину авто старше пяти лет хотят запретить с 2016 года

Ввоз в Украину авто старше пяти лет хотят запретить с 2016 года

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С 1 января 2016 года, согласно подписанному соглашению с ЕС, в Украину будет запрещен ввоз автомобилей, которые не отвечают экологическим требованиям стандарта Евро-5, то есть старше 5 лет. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление генерального


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В Украине вдвое снижен размер спецпошлин на импорт легковых авто

В Украине вдвое снижен размер спецпошлин на импорт легковых авто

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Теперь размер пошлин составляет 2,15% для автомобилей с двигателем объемом 1-1,5л и 4,32% — для автомобилей с двигателем 1,5-2,2 л 14 апреля, в Украине вдвое снижен размер специальных пошлин на импорт легковых автомобилей с бензиновыми двигателями.


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Украина снизила импорт автомобилей более чем в два раза

Украина снизила импорт автомобилей более чем в два раза

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В январе Украина импортировала около 4,5 тыс автомобилей Показатель внешнеторгового оборота в части автотранспорта по итогам первого месяца текущего года составил $68,5 млн. Львиная доля этого показателя – 95% была образована импортом автотранспортных средств. Всего за


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Россия может запретить импорт подержанных автомобилей

Россия может запретить импорт подержанных автомобилей

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Ответом России на очередной пакет западных санкций может стать запрет на импорт автомобилей, прежде всего подержанных. Об этом заявил помощник президента РФ Андрей Белоусов. По мнению экспертов, такой шаг властей поддержит программу обновления отечественного автопарка, запущенную


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В июле производство автомобилей в Украине упало в 9 раз

В июле производство автомобилей в Украине упало в 9 раз

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Общее производство автотранспорта в июле по сравнению с предыдущим месяцем сократилось в 2,2 раза, а относительно июля прошлого года — более чем в 9 раз. Об этом говорится в сообщении ассоциации “Укравтопром”. Всего по данным ассоциации на


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КрАСЗ останавливает выпуск автомобилей

КрАСЗ останавливает выпуск автомобилей

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В связи с приостановкой производства автомобилей на КрАСЗ сократят половину работников, оставшиеся будут заниматься переоборудованием автомобилей ООО «Производственное объединение «Кременчугский автосборочный завод» (КрАСЗ, Полтавская обл.), входящее в группу компаний «АИС», с 1 августа приостанавливает выпуск автомобилей.


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Экономические новости Украины и мира.
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