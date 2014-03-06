Благодаря внесенным изменениям, приобрести обязательную страховку на авто в Украине отныне можно через электронную систему. Весь процесс по получения полиса можно проделать как с помощью компьютера, так и смартфона. А главное – страховку теперь не обязательно Читать далее
Наверное, трудно отыскать более популярный микроавтобус, нежели Мерседес Вито. Этот автомобиль впервые был представлен еще в 1996 году и с того времени он является один из лидеров в своем сегменте. Читать далее
США готовы ввести экономические санкции против российского монополиста «Газпром» и российских банков. Об этом заявил сенатор от штата Мичиган Карл Левин, возглавляющий Комитет американского Сената по вопросам вооруженных сил. Читать далее
Нельзя не согласиться с тем, что каждую весну определенный процент автовладельцев начинает достаточно серьезно задумываться о приобретении новой и качественной летней резины. И действительно, к этому нужно подойти очень ответственно, ведь от качества резины будет зависеть Читать далее
Свежий, но успевший заполнить первые страницы автожурналов, супермощный, модернизированный и отвечающий всем насущным требованиям нашего мгновенно движущегося вперед времени, неоконцерн «Актив Моторс»- самый известный и самый надежный дилер иномарок KIA лучшего класса и комплектации, представляющий зарубежные Читать далее
Эксперты рассказали, в каких случаях банк может забрать кредитный автомобиль Покупка автомобилей в кредит вновь набирает популярность. Но далеко не все заманчивые предложения банков на практике оказываются таковыми. В некоторых случаях возникают спорные ситуации. Партнер юридической компании Читать далее
Александру Данилюку неизвестные бросили в машину бутылку с напалмом Координатору «Спільної справи» Александру Данилюку сожгли автомобиль. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Ночью неизвестные бросили бутылку с напалмом в его машину. «Единственная причина, по которой Читать далее