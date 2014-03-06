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Все из: автомобиль

Как получить обязательную страховку на авто онлайн

Как получить обязательную страховку на авто онлайн

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Благодаря внесенным изменениям, приобрести обязательную страховку на авто в Украине отныне можно через электронную систему. Весь процесс по получения полиса можно проделать как с помощью компьютера, так и смартфона. А главное – страховку теперь не обязательно


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Мерседес Вито: краткий обзор

Мерседес Вито: краткий обзор

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Наверное, трудно отыскать более популярный микроавтобус, нежели Мерседес Вито. Этот автомобиль впервые был представлен еще в 1996 году и с того времени он является один из лидеров в своем сегменте.


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США грозят санкциями российским банкам и «Газпрому»

США грозят санкциями российским банкам и «Газпрому»

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США готовы ввести экономические санкции против российского монополиста «Газпром» и российских банков. Об этом заявил сенатор от штата Мичиган Карл Левин, возглавляющий Комитет американского Сената по вопросам вооруженных сил.


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Как выбрать шины для летнего сезона

Как выбрать шины для летнего сезона

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Нельзя не согласиться с тем, что каждую весну определенный процент автовладельцев начинает достаточно серьезно задумываться о приобретении новой и качественной летней резины. И действительно, к этому нужно подойти очень ответственно, ведь от качества резины будет зависеть


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Новые автомобили KIA от «Актив Моторс»

Новые автомобили KIA от «Актив Моторс»

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Свежий, но успевший заполнить первые страницы автожурналов, супермощный, модернизированный и отвечающий всем насущным требованиям нашего мгновенно движущегося вперед времени, неоконцерн «Актив Моторс»- самый известный и самый надежный дилер иномарок KIA лучшего класса и комплектации, представляющий зарубежные


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Юрист: Может ли банк забрать кредитный автомобиль

Юрист: Может ли банк забрать кредитный автомобиль

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Эксперты рассказали, в каких случаях банк может забрать кредитный автомобиль Покупка автомобилей в кредит вновь набирает популярность. Но далеко не все заманчивые предложения банков на практике оказываются таковыми. В некоторых случаях возникают спорные ситуации. Партнер юридической компании


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Организатору Налогового майдана сожгли автомобиль

Организатору Налогового майдана сожгли автомобиль

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Александру Данилюку неизвестные бросили в машину бутылку с напалмом Координатору «Спільної справи» Александру Данилюку сожгли автомобиль. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Ночью неизвестные бросили бутылку с напалмом в его машину. «Единственная причина, по которой


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