ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан» Ведомости Full coverage Источник
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ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан» Ведомости Full coverage Источник
Причина выхода американской компании из совместных проектов — антироссийские санкции. Кто пострадает от этого решения? Фото: depositphotos.com ExxonMobil отказалась от проектов с «Роснефтью» из-за санкций США и ЕС против России. Об этом говорится в годовом отчете
Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не
Благодаря внесенным изменениям, приобрести обязательную страховку на авто в Украине отныне можно через электронную систему. Весь процесс по получения полиса можно проделать как с помощью компьютера, так и смартфона. А главное – страховку теперь не обязательно
Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки Ведомости Full coverage Источник
В Украине наблюдается сокращение автомобильного рынка. Так, за период, начиная с первого января и заканчивая тридцатым сентября, было продано более 73 тыс. машин. Если сравнить с результатом такого же периода 2013-го года, то тогда было продано
На днях стало известно, что правительством Украины было выдвинуто предложение ввести сбор на обязательное пенсионное страхование, когда гражданин желает осуществить операцию, касающуюся покупки иностранной валюты в наличной или же безналичной форме.