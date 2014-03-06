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Все из: авто

ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

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ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»  Ведомости Full coverage Источник


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Отказ ExxonMobil от работы с «Роснефтью» — только «первая ласточка»?

Отказ ExxonMobil от работы с «Роснефтью» — только «первая ласточка»?

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Причина выхода американской компании из совместных проектов — антироссийские санкции. Кто пострадает от этого решения? Фото: depositphotos.com ExxonMobil отказалась от проектов с «Роснефтью» из-за санкций США и ЕС против России. Об этом говорится в годовом отчете


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Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

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Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не


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Как получить обязательную страховку на авто онлайн

Как получить обязательную страховку на авто онлайн

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Благодаря внесенным изменениям, приобрести обязательную страховку на авто в Украине отныне можно через электронную систему. Весь процесс по получения полиса можно проделать как с помощью компьютера, так и смартфона. А главное – страховку теперь не обязательно


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Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки

Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки

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Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки  Ведомости Full coverage Источник


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Рынок легковых авто в Украине сократился на 52%

Рынок легковых авто в Украине сократился на 52%

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В Украине наблюдается сокращение автомобильного рынка. Так, за период, начиная с первого января и заканчивая тридцатым сентября, было продано более 73 тыс. машин. Если сравнить с результатом такого же периода 2013-го года, то тогда было продано


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Возврат сбора с валютных операций

Возврат сбора с валютных операций

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На днях стало известно, что правительством Украины было выдвинуто предложение ввести сбор на обязательное пенсионное страхование, когда гражданин желает осуществить операцию, касающуюся покупки иностранной валюты в наличной или же безналичной форме.


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Экономические новости Украины и мира.
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