В Австрийском государственном архиве удалось разыскать фото села Староселье, которое находится в Маневичском районе на Волыни На фото есть, в частности, изображение потерянного для современников храма — Свято-Климентовской деревянной православной церкви, сообщает «ДС» со ссылкой на Читать далее
Киев, 7 февраля — АиФ-Украина. Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал доклад об объеме теневой экономики 158 стран мира на протяжении 24 лет (в период с 1991 до 2015 года). Теневая экономика составляет более 30% от мирового Читать далее
Федеральный канцлер Австрии Вернер Файман сообщил о том, что его страна может участвовать в обеспечении промежуточного финансирования поставок российского газа в Украину. Сообщение об этом публикует журнал Der Standard. Читать далее
В Вене ФБР задержало одного из самых богатых людей Украины – бизнесмена Дмитрия Фирташа, сообщает РБК со ссылкой на APA. По предварительной информации, его подозревают в причастности к созданию организованной преступной группы. Кроме того, отмечают в Читать далее
В ответе пресс-службы депутата Европарламента Ребекки Хармс на запрос одного из украинских информагентств содержится неправдивая информация. Об этом заявил пресс-секретарь главы Администрации Президента Украины Андрея Клюева Артем Петренко. «Мы с пониманием относимся к тому, что у Читать далее
В будущем году темпы роста заработной платы в России существенно замедлятся, и будут соответствовать уровню инфляции. Такой прогноз был сделан международной консалтинговой компанией HayGroup. По прогнозам аналитиков, помимо сокращения доходов сотрудников компаний, работодатели сократят прием на Читать далее