В Вене ФБР задержало одного из самых богатых людей Украины – бизнесмена Дмитрия Фирташа, сообщает РБК со ссылкой на APA. По предварительной информации, его подозревают в причастности к созданию организованной преступной группы. Кроме того, отмечают в