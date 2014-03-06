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Все из: Австрия

В госархиве Австрии нашли фото утраченного волынского храма

В госархиве Австрии нашли фото утраченного волынского храма

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В Австрийском государственном архиве удалось разыскать фото села Староселье, которое находится в Маневичском районе на Волыни На фото есть, в частности, изображение потерянного для современников храма — Свято-Климентовской деревянной православной церкви, сообщает «ДС» со ссылкой на


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МВФ: За время независимости почти половина экономики Украины была теневой

МВФ: За время независимости почти половина экономики Украины была теневой

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Киев, 7 февраля — АиФ-Украина. Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал доклад об объеме теневой экономики 158 стран мира на протяжении 24 лет (в период с 1991 до 2015 года). Теневая экономика составляет более 30% от мирового


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Австрия оплатит поставки газа в Украину?

Австрия оплатит поставки газа в Украину?

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Федеральный канцлер Австрии Вернер Файман сообщил о том, что его страна может участвовать в обеспечении промежуточного финансирования поставок российского газа в Украину. Сообщение об этом публикует журнал Der Standard.


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В Вене задержан один из богатейших людей Украины

В Вене задержан один из богатейших людей Украины

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В Вене ФБР задержало одного из самых богатых людей Украины – бизнесмена Дмитрия Фирташа, сообщает РБК со ссылкой на APA. По предварительной информации, его подозревают в причастности к созданию организованной преступной группы. Кроме того, отмечают в


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После скандала с австрийскими паспортами Клюев попросил Хармс не пиариться на украинских чиновниках

После скандала с австрийскими паспортами Клюев попросил Хармс не пиариться на украинских чиновниках

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В ответе пресс-службы депутата Европарламента Ребекки Хармс на запрос одного из украинских информагентств содержится неправдивая информация. Об этом заявил пресс-секретарь главы Администрации Президента Украины Андрея Клюева Артем Петренко. «Мы с пониманием относимся к тому, что у


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В 2014 году рост зарплат в России замедлится

В 2014 году рост зарплат в России замедлится

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В будущем году темпы роста заработной платы в России существенно замедлятся, и будут соответствовать уровню инфляции. Такой прогноз был сделан международной консалтинговой компанией HayGroup. По прогнозам аналитиков, помимо сокращения доходов сотрудников компаний, работодатели сократят прием на


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