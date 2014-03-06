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Все из: АТО

Климкин и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе и введение миротворцев

Климкин и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе и введение миротворцев

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Павел Климкин и Курт Волкер Марьяна Беца Twitter Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил со спецпредставителем США в Украине Куртом Волкером в рамках конференции по вопросам безопасности в Мюнхене ситуацию на Донбассе и размещение миротворческой


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Порошенко и глава Пентагона в Мюнхене обсудили введение миротворцев на Донбасс

Порошенко и глава Пентагона в Мюнхене обсудили введение миротворцев на Донбасс

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Петр Порошенко и Джеймс Мэттис администрация президента Украины Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис в рамках участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности обсудили размещение миротворческой миссии на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе украинского


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Климкин о встрече с Лавровым: Ни о чем не договорились, российская точка зрения другая

Климкин о встрече с Лавровым: Ни о чем не договорились, российская точка зрения другая

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Из открытых источников Министры иностранных дел Украины и России Павел Климкин и Сергей Лавров на полях Мюнхенской конференции 16 февраля обсудили вопрос освобождения заложников, а также введение миротворческой миссии ООН на Донбасс, однако переговоры существенных результатов


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Председатель ОБСЕ призывает все стороны конфликта в Украине работать в направлении достижения прекращения огня

Председатель ОБСЕ призывает все стороны конфликта в Украине работать в направлении достижения прекращения огня

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Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич резко осудил применение силы и призвал все стороны в Украине использовать максимальную сдержанность. «Цикл насилия со смертельным исходом и дальнейшая эскалация военных действий в зоне конфликта на Донбассе


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Генштаб анонсирует подписание протокола о полном прекращении огня на Донбассе

Генштаб анонсирует подписание протокола о полном прекращении огня на Донбассе

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Вчера в Донецке состоялась рабочая встреча представителей ОБСЕ, Украины, России и «военного руководства отдельных районов Донецкой области». Об этом сообщил и.о. начальника пресс-центра украинского Генерального штаба Владислав Селезнев. По информации представителя Генштаба, стороны договорились, что вскоре подпишут протокол


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Климкин призывает ФРГ ускорить предоставлением техпомощи Украине

Климкин призывает ФРГ ускорить предоставлением техпомощи Украине

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Министр подчеркнул, что украинские военные срочно нуждаются в дизельных двигателях, которыми оснащены большинство транспортных средств в зоне боевых действий Германия должна ускорить предоставление технической помощи Киеву в связи с вооруженным конфликтом в Донбассе. Об этом заявил


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На Донбассе погибло 14 тысяч военных – Шуфрич

На Донбассе погибло 14 тысяч военных – Шуфрич

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Как сообщил депутат от политичeской партии «Оппозиционный блок» Нестор Шуфрич, с мoмента начала АТО в востoчных областях Украины погиблo 14 тысяч украинских военнoслужащих. «14 тысяч вoенных, эта цифра будет объявлена публично скоро, погибли за время АТО, это


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