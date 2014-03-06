На Кипре арестована часть активов олигарха Сергея Таруты, который в начале марта был назначен губернатором Донецкой области. Поводом для этого стал иск ВТБ, пишет «КоммерсантЪ». Еще в 2011 году господин Тарута вместе с российским бизнесменом Александром Катуниным