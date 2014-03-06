Шепелев в зале суда «Украинская правда» Апелляционный суд Киева признал законной меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему депутату Верховной Рады Александру Шепелеву. Об этом сообщает пресс-служба суда. Отмечается, что 6 марта коллегия судей судебной палаты по рассмотрению Читать далее
Шепелев в зале суда «Украинская правда» В пятницу, 23 февраля, Дарницкий райсуд Киева постановил арестовать на два месяца без права внесения залога бывшего народного депутата Александра Шепелева. Об этом в комментарии изданию «Страна.ua» рассказал адвокат Шепелева Денис Читать далее
Харьковские правоохранители объявили в розыск сбежавшего лидера Антимайдана, участника захвата здания ОГА и телеканала «АТН» Сергея Юдаева, а суд дал разрешение на его арест Так, Киевский районный суд Харькова 6 ноября 2017 г. признал Юдаева виновным Читать далее
Официальный Вашингтон обратился к властям Турции с призывом уважать демократические ценности и обеспечить свободу СМИ после проведения в стране волны арестов, в том числе, представителей масс-медиа. Об этом говорится в официальном заявлении Государственного департамента США, передает Читать далее
Сергея Костюка подозревают в продаже 18 тысяч тонн сжиженного газа по заниженной цене. Глава ПАО «Укргазвидобування» Сергей Костюк задержан утром в среду, 10 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева. «Задержание прошло в рамках совместной операции прокуратуры Читать далее
Ранее главная прокуратура Грузии арестовала его имущество. Вечером 20 сентября адвокат Михаила Саакашвили Отар Кахидзе заявил, что на все существующие банковские счета экс-президента Грузии наложен арест. В отношении Саакашвили в Грузии выдвинут целый ряд обвинений. Ранее Читать далее
На Кипре арестована часть активов олигарха Сергея Таруты, который в начале марта был назначен губернатором Донецкой области. Поводом для этого стал иск ВТБ, пишет «КоммерсантЪ». Еще в 2011 году господин Тарута вместе с российским бизнесменом Александром Катуниным Читать далее