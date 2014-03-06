Харьковские правоохранители объявили в розыск сбежавшего лидера Антимайдана, участника захвата здания ОГА и телеканала «АТН» Сергея Юдаева, а суд дал разрешение на его арест Так, Киевский районный суд Харькова 6 ноября 2017 г. признал Юдаева виновным Читать далее
Антимайдан объявил в среду о создании «Одесской народной республики». Об этом сообщается на сайте активистов и в их группах в социальных сетях. Представители Антимайдана заявили, что с 16 апреля Одесская область именуется «Одесской народной республикой», «где Читать далее