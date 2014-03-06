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Все из: антимайдан

Харьковский суд разрешил арестовать сбежавшего лидера Антимайдана

Харьковский суд разрешил арестовать сбежавшего лидера Антимайдана

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Харьковские правоохранители объявили в розыск сбежавшего лидера Антимайдана, участника захвата здания ОГА и телеканала «АТН» Сергея Юдаева, а суд дал разрешение на его арест Так, Киевский районный суд Харькова 6 ноября 2017 г. признал Юдаева виновным


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Антимайдан объявил о создании «Одесской народной республики»

Антимайдан объявил о создании «Одесской народной республики»

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Антимайдан объявил в среду о создании «Одесской народной республики». Об этом сообщается на сайте активистов и в их группах в социальных сетях. Представители Антимайдана заявили, что с 16 апреля Одесская область именуется «Одесской народной республикой», «где


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