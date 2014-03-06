Президент Петр Порошенко в четвертую годовщину событий на Майдане провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Большая часть разговора была посвящена ситуации на Донбассе, сообщили «ДС» в пресс-службе главы государства. Стороны обсудили состояние реализации Минских Читать далее
Накануне по окончании встречи «нормандской четверки» Ангела Меркель заявила, что Украина ожидает разрешения территориального кризиса, но «это не касается Крыма, пока это касается остальной территории страны». Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков считает, что канцлер Читать далее
Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с правительственным заявлением перед бундестагом. Меркель проинформировала о результатах саммита Евросоюза по проблемам беженцев, прошедшем накануне в Брюсселе, и своем участии в саммите ООН по устойчивому развитию, который начнется в Нью-Йорке. Читать далее
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Литву внести вклад в строительство саркофага на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), передает литовский сайт Verslo Zinios. Сообщается, что посол Германии в Литве Ютта Шмиц передала премьер-министру Литвы Альгирдасу Буткявичюсу официальное письмо, Читать далее
Канцлер Германии после саммита ЕС в Брюсселе ответила на вопросы журналистов. Сред прочего Меркель спрашивали о ситуации в Украине и санкциях в отношении России. Вопрос о снятии санкций с РФ будет рассмотрен Евросоюзом при условии сохранения территориальной целостности Украины, сообщила Ангела Читать далее
Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила, что в отношении России могут быть введены очередные санкции. Об этом она объявила на съезде партии Христианско-демократического союза в Кельне, передает Reuters. Меркель подчеркнула, что ограничительные меры в отношении России Читать далее
Дипломат уверен: вопрос о вступлении Киева в НАТО не имеет смысла Министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер считает, что конфликт на Украине может продлиться больше десяти лет. — Я всегда говорю: спровоцировать конфликт можно за Читать далее