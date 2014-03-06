Дипломат уверен: вопрос о вступлении Киева в НАТО не имеет смысла Министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер считает, что конфликт на Украине может продлиться больше десяти лет. — Я всегда говорю: спровоцировать конфликт можно за