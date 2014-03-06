21:4503.03.2018 (обновлено: 23:20 03.03.2018) 2443441 МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя ситуацию с поставкой российского газа на Украину, заявил, что Россия не должна за свой счет решать проблемы украинской экономики. Об этом Пушков написал на своей странице Читать далее
Накануне по окончании встречи «нормандской четверки» Ангела Меркель заявила, что Украина ожидает разрешения территориального кризиса, но «это не касается Крыма, пока это касается остальной территории страны». Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков считает, что канцлер Читать далее
Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков заявил, что российская делегация не будет участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом он сказал в интервью «Известиям». «Мы временно прервали сотрудничество с ассамблеей — Читать далее
В четверг в Ассамблее будет рассматриваться проект резолюции по полномочиям делегации РФ в ПАСЕ из-за позиции Москвы по ситуации в Крыму. В документе, подготовленном мониторинговой комиссией, предлагается лишить российскую делегацию в ПАСЕ права голоса до конца Читать далее