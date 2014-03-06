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Все из: Алексей Пушков

Пушков: Россия не собирается за свой счет решать проблемы экономики Украины

Пушков: Россия не собирается за свой счет решать проблемы экономики Украины

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21:4503.03.2018 (обновлено: 23:20 03.03.2018) 2443441 МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя ситуацию с поставкой российского газа на Украину, заявил, что Россия не должна за свой счет решать проблемы украинской экономики. Об этом Пушков написал на своей странице


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Пушков: Меркель впервые допустила, что Крым не вернется на Украину

Пушков: Меркель впервые допустила, что Крым не вернется на Украину

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Накануне по окончании встречи «нормандской четверки» Ангела Меркель заявила, что Украина ожидает разрешения территориального кризиса, но «это не касается Крыма, пока это касается остальной территории страны». Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков считает, что канцлер


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Россия отказалась от участия в июньской сессии ПАСЕ

Россия отказалась от участия в июньской сессии ПАСЕ

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Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков заявил, что российская делегация не будет участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом он сказал в интервью «Известиям». «Мы временно прервали сотрудничество с ассамблеей —


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Пушков: РФ не изменит внешнюю политику для соответствия резолюциям

Пушков: РФ не изменит внешнюю политику для соответствия резолюциям

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В четверг в Ассамблее будет рассматриваться проект резолюции по полномочиям делегации РФ в ПАСЕ из-за позиции Москвы по ситуации в Крыму. В документе, подготовленном мониторинговой комиссией, предлагается лишить российскую делегацию в ПАСЕ права голоса до конца


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