Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков заявил, что российская делегация не будет участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом он сказал в интервью «Известиям». «Мы временно прервали сотрудничество с ассамблеей —